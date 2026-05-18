Namo Bharat Train: देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान, अलवर तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन

Delhi Alwar Corridor: जयपुर. राजस्थान को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और राजस्थान-हरियाणा सरकार के बीच बनी सहमति के बाद अब दिल्ली से अलवर तक नमो भारत ट्रेन के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान की आधारभूत संरचना को नई गति मिलने के साथ-साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।