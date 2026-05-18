Sports Policy: राजस्थान बनेगा स्पोर्ट्स हब, ओलंपिक 2028 के लिए तैयार हो रहे खिलाड़ी

प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2028 ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। चयनित खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय कोचिंग, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल उपकरण, किट और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को हर महीने 25 हजार रुपए का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।