Free Teerth Yatra: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में जल्द होगी आवेदन प्रक्रिया, मिलेगा निःशुल्क तीर्थ दर्शन का लाभ

Free Pilgrimage Scheme: जयपुर. राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित “वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026” के तहत प्रदेश के लगभग 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में 50 हजार वरिष्ठजनों को रेल मार्ग से तथा 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से देश-विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी।