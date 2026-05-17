Fuel Scam: बड़ा खुलासा, राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर हर 5 लीटर पर कम दिया जा रहा था पेट्रोल-डीजल, 43 नोज़ल सीज

Fuel Scam in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कम मात्रा देकर उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेशभर में चलाए गए औचक निरीक्षण अभियान के दौरान कई पेट्रोल पंपों पर शॉर्ट डिलीवरी पकड़ी गई। विभाग ने 7 जिलों में कार्रवाई करते हुए 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 गड़बड़ नोज़ल सीज अथवा बंद कर दिए।