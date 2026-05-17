Govind Devji Jaipur : जयपुर के मंदिरों में फूल बंगला की एडवांस बुकिंग, मोगरा-केवड़े से सजेंगे ठाकुरजी

Govind Devji Phool Bangla Booking : जयपुर की भीषण गर्मी के बीच मंदिरों में ठाकुरजी को शीतलता पहुंचाने की सदियों पुरानी परंपरा फिर चर्चा में है। शहर के प्रमुख मंदिरों में ‘फूल बंगला’ और जलविहार झांकियों के लिए जून तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मोगरा, केवड़ा और गुलाब से सजाए जाने वाले ये दिव्य महल सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के कारण अब युवा भी इस परंपरा से तेजी से जुड़ रहे हैं।