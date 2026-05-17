Blue Moon 2026: मई 2026 में बनेगा दुर्लभ ब्लू मून योग, एक महीने में दो पूर्णिमा से बढ़ेगा धार्मिक महत्व

यह खगोलीय घटना एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा आने के कारण बनती है। इसमें दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। दूसरी पूर्णिमा पर चंद्रमा का रंग सामान्य पूर्णिमा जैसा ही दिखता है।

पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु तथा चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। महीने की शुरुआत और अंत पूर्णिमा से होने को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ ही शुभ फल देने वाला माना जा रहा है।

पं. दामोदर प्रसाद शर्मा, ज्योतिषाचार्य