Garuda Purana : मरने से 5 मिनट पहले इंसान को क्या दिखता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य

Garuda Purana after Death Secrets : ज्ञान के इस सफर में आपका स्वागत है। अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में यह भूल जाते हैं कि एक ऐसा सच भी है जिससे कोई नहीं बच सकता वह है मृत्यु। भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ वह दिव्य संवाद, जिसे हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं, केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि परलोक का गूगल मैप है। आइए जानते हैं कि जब सांसे थमने वाली (What Happens Before Death) होती हैं, तब असल में क्या होता है।