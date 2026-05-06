Garuda Purana : मरने से 5 मिनट पहले इंसान को क्या दिखता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य

Garuda Purana : मौत के बाद आत्मा कहां जाती है? जानिए गरुड़ पुराण का पूरा सच (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Garuda Purana after Death Secrets : ज्ञान के इस सफर में आपका स्वागत है। अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में यह भूल जाते हैं कि एक ऐसा सच भी है जिससे कोई नहीं बच सकता वह है मृत्यु। भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ वह दिव्य संवाद, जिसे हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं, केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि परलोक का गूगल मैप है। आइए जानते हैं कि जब सांसे थमने वाली (What Happens Before Death) होती हैं, तब असल में क्या होता है।
विष्णु जी कहते हैं कि मृत्यु से ठीक 5 मिनट पहले इंसान एक दिव्य दृष्टि की अवस्था में होता है।
फ्लैशबैक: बचपन की शरारत से लेकर बुढ़ापे की लाचारी तक, आपके हर अच्छे-बुरे कर्म आंखों के सामने किसी सिनेमा की तरह चलने लगते हैं।
मौन की विवशता: इंसान अपने करीबियों को देख तो पाता है, कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन उसकी वाणी (आवाज) साथ छोड़ देती है।
दूतों का आगमन: पापी व्यक्ति को भयानक, अंगारे जैसी आंखों वाले यमदूत दिखते हैं, जबकि पुण्य करने वालों को दिव्य प्रकाश और देवदूत नजर आते हैं।
मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 47 दिनों की होती है। इस मार्ग में सबसे डरावना पड़ाव है वैतरणी नदी।
फैक्ट चेक: यह नदी पानी की नहीं, बल्कि खून और मवाद से भरी है, जिसमें विशाल मगरमच्छ और हिंसक जीव आत्मा को नोचते हैं। लेकिन घबराइए मत। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने जीवन में गौ-दान (गाय का दान) या निस्वार्थ सेवा की है, उसके लिए यह नदी पार करना बहुत आसान हो जाता है।
प्राचीन काल के राजा श्वेत बहुत बड़े दानी थे, पर उन्होंने एक चूक कर दी अपने पूर्वजों (पितरों) का तर्पण नहीं किया। नतीजा? यमलोक में उन्हें सोने के महल तो मिले, पर खाने को कुछ नहीं। भूख से व्याकुल होकर वह अपना ही मांस खाने लगे। यह हमें सिखाता है कि केवल भौतिक दान काफी नहीं, आध्यात्मिक और पारिवारिक ऋण (पितृ दोष निवारण) भी जरूरी है।
यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त महाराज आपका बही-खाता खोलते हैं। वहां आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके शरीर के अंग खुद गवाही देने लगते हैं।
सजा का विधान: पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वालों को लोहे की तपती मूर्तियों से चिपकाया जाता है, और दूसरों का धन हड़पने वालों को खौलते तेल (तप्त कुंभ नरक) में डाला जाता है।
ऋषि वशिष्ठ के अनुसार, यह शरीर महज एक कपड़ा है। अगर आप इस जन्म-मरण के चक्र से बचना चाहते हैं, तो भक्ति ही एकमात्र रास्ता है।
महत्वपूर्ण जानकारी: मृत्यु के बाद 10 दिनों का पिंडदान आत्मा को सूक्ष्म शरीर देता है। इसके बिना आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है।
84 लाख योनियां: सजा पूरी होने के बाद कर्मों के आधार पर तय होता है कि आप अगले जन्म में इंसान बनेंगे, कुत्ता, या कोई पेड़-पौधा।
Near-Death Experience (NDE): आज के विज्ञान में भी कई लोग जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, उन्होंने एक लंबी सुरंग और अत्यधिक प्रकाश देखने का दावा किया है, जो गरुड़ पुराण के दिव्य प्रकाश से मेल खाता है।
गरुड़ पुराण का पाठ: अक्सर लोग इसे केवल किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ते हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इसे जीवित रहते पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने आचरण में सुधार कर सकें।
दान का महत्व: सिर्फ अन्न-जल ही नहीं, वर्तमान युग में 'विद्या दान' और रक्त दान को भी महादान की श्रेणी में रखा गया है।
मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। हमारा आज का कर्म ही हमारे कल का पासपोर्ट तय करेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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