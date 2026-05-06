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Mangal Dosha Upay: मंगल दोष का अचूक समाधान: विवाह में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर कर सकते हैं ये उपाय

Mangal Dosha Upay : कुंडली में मंगल दोष होने से विवाह में देरी, गुस्सा और जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। जानें मंगल दोष के असरदार ज्योतिषीय उपाय, मंगलवार व्रत, हनुमान पूजा, लाल मौली और मूंगा रत्न से जुड़े आसान समाधान।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 06, 2026

Mangal Dosha Upay

Mangal Dosha Upay : मंगल दोष क्या है और इसके उपाय क्या हैं? जानें मांगलिक दोष का समाधान (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Mangal Dosha Remedies : कुंडली में मंगल दोष होने पर इंसान को अक्सर जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर मंगल लग्न (पहले घर), चौथे, सातवें या बारहवें घर में हो, तो इसे अशुभ माना जाता है। कुंडली में मंगल की यह खास पोजिशन मंगल दोष का कारण बनती है। मंगल दोष (Mangal Dosha Upay) से परेशान इंसान को मांगलिक भी कहा जाता है। कुंडली में मंगल दोष शादी में रुकावटें पैदा करता है। मंगल के मजबूत असर से इंसान का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे अक्सर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके अलावा, इससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

कुंडली में मंगल दोष शादी के रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। इसके अलावा अगर मंगल पर एक ही समय में राहु और शनि की नजर हो, तो यह एक बहुत ही अशुभ अंगारक योग बनाता है। यह खास योग व्यक्ति के जीवन में अचानक दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। ऐसे में, कुंडली में मौजूद मंगल दोष से जुड़ी मुश्किलों को ज्योतिषीय उपाय अपनाकर कम किया जा सकता है।

कुंडली में मंगल दोष के उपाय | Mangal Dosha Upay

कुंडली में मंगल को खुश करने के लिए, व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर लाल मौली (पवित्र धागा) या कलावा बांधना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में यह धागा बांधना बहुत शुभ माना जाता है।

अगर कुंडली में मंगल कमजोर है, तो यह व्यक्ति में आलस्य और नेगेटिविटी पैदा करता है। मंगल के प्रभाव को मजबूत और संतुलित करने के लिए, रोजाना शारीरिक व्यायाम करना एक बहुत ही असरदार उपाय माना जाता है।

कुंडली में मंगल को शुभ बनाने और उसके प्रभाव को शांत करने के लिए, व्यक्ति को बहते पानी में बताशे (चीनी की मिठाई) प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं।

मंगल को खुश करने के लिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में शहद चढ़ाना चाहिए। अपनी कुंडली में मंगल के असर को बैलेंस करने के लिए मंगलवार का व्रत रखना एक और असरदार उपाय है।

कमजोर मंगल को मजबूत करने के लिए लाल मूंगा रत्न (मूंगा) पहनना शुभ माना जाता है। लेकिन, अगर कुंडली में अंगारक योग हो, तो लाल मूंगा पहनने से बचना चाहिए।

मंगल का शुभ असर बनाए रखने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने से मंगल दोष के बुरे असर दूर करने में मदद मिलती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

06 May 2026 11:55 am

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