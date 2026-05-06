Mangal Dosha Upay: मंगल दोष का अचूक समाधान: विवाह में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर कर सकते हैं ये उपाय

Mangal Dosha Remedies : कुंडली में मंगल दोष होने पर इंसान को अक्सर जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर मंगल लग्न (पहले घर), चौथे, सातवें या बारहवें घर में हो, तो इसे अशुभ माना जाता है। कुंडली में मंगल की यह खास पोजिशन मंगल दोष का कारण बनती है। मंगल दोष (Mangal Dosha Upay) से परेशान इंसान को मांगलिक भी कहा जाता है। कुंडली में मंगल दोष शादी में रुकावटें पैदा करता है। मंगल के मजबूत असर से इंसान का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे अक्सर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके अलावा, इससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।