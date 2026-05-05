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Planetary Alignment 2026 : ग्रहों का महायोग 2026: वृष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि को मिलेगा करियर व धन में बड़ा फायदा

Planetary Alignment 2026 : 2026 में ग्रहों का खास मेल मई से दिसंबर के बीच कई राशियों के लिए करियर, नौकरी और बिजनेस में बड़े बदलाव लेकर आएगा। जानिए किन राशियों को मिलेगा प्रमोशन, इनकम ग्रोथ और सफलता।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 05, 2026

Planetary Alignment 2026

Planetary Alignment 2026 : मई से दिसंबर 2026 में कौन सी राशि होगी सफल (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Planetary Alignment 2026 : 2026 का साल ज्योतिष के अनुसार बेहद खास साबित होने वाला है। मई से दिसंबर के बीच ग्रहों की चाल एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही है, जो कई लोगों के करियर, बिजनेस और फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है।
यह समय खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके काम लंबे समय से रुके हुए हैं या जो अपने करियर में ग्रोथ की तलाश कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह दौर तरक्की, प्रमोशन और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है।

द्रिक पंचांग के अनुसार इन आठ महीनों में बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव देखेंगे। शनि मीन राशि में है, और सूर्य और मंगल आते-जाते रहेंगे, जिससे नौकरी, फाइनेंस और प्रोफेशनल प्लान में हलचल मच जाएगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, तो यह समय आपको वह लगातार तरक्की देगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे।

वृष राशि

वृष राशि वालों, आराम से सांस लें। पुराने काम और अधूरे प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ने लगेंगे। आपकी ज़िम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन उनके साथ पहचान और सम्मान भी मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो चीज़ें काफी स्टेबल दिखेंगी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं, बस लगातार ग्रोथ होगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों, अपग्रेड के लिए तैयार हो जाइए। इनकम में बढ़ोतरी की उम्मीद करें, साथ ही प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी के भी मौके मिलेंगे। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मई से दिसंबर तक आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अचानक, आपकी कोशिशें अलग दिखेंगी और बॉस उन पर ध्यान देंगे। काम की जगह पर आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी, और ऊपर वालों का भरोसा बढ़ेगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं या कुछ नया शुरू कर सकते हैं।

तुला राशि

यह समय तुला राशि वालों के लिए कुछ अच्छा बैलेंस लाएगा। आपकी कमाई और खर्च दोनों कंट्रोल में रहेंगे, इसलिए पैसे की टेंशन कम होगी। परिवार में तालमेल बेहतर होगा, जिससे आपका घर शांत रहेगा और आपको मन की शांति मिलेगी।

धनु राशि

धनु राशि वालों, आप आगे बढ़ रहे हैं। करियर में बदलाव या प्रोफेशनल ग्रोथ के चांस हैं। स्टूडेंट्स और सीखने वालों, अच्छी खबर है आपके रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपको घूमने-फिरने या नए एडवेंचर का मौका मिल सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

05 May 2026 05:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Planetary Alignment 2026 : ग्रहों का महायोग 2026: वृष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि को मिलेगा करियर व धन में बड़ा फायदा

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