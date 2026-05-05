Planetary Alignment 2026 : ग्रहों का महायोग 2026: वृष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि को मिलेगा करियर व धन में बड़ा फायदा

Planetary Alignment 2026 : 2026 का साल ज्योतिष के अनुसार बेहद खास साबित होने वाला है। मई से दिसंबर के बीच ग्रहों की चाल एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही है, जो कई लोगों के करियर, बिजनेस और फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है।

यह समय खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके काम लंबे समय से रुके हुए हैं या जो अपने करियर में ग्रोथ की तलाश कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह दौर तरक्की, प्रमोशन और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है।