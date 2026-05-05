5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

बार-बार आने वाले डरावने सपनों से परेशान? Swapna Shastra में छिपा है इसका समाधान, झट से आएगी सुकून भरी नींद

Swapna Shastra Remedies: रात में बार-बार आने वाले डरावने सपने नींद को बेचैन कर देते हैं और मन में डर बना रहता है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जो मन को शांत कर सुकून भरी नींद दिलाने में मदद करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 05, 2026

Swapna Shastra

Nightmare solution in Swapna Shastra|Chatgpt

Swapna Shastra Remedies: बार-बार आने वाले डरावने सपने न सिर्फ नींद को खराब करते हैं बल्कि मानसिक तनाव और बेचैनी का कारण भी बन सकते हैं। कई लोग इन भयानक सपनों के कारण रात में अचानक डरकर जाग जाते हैं और ठीक से आराम नहीं कर पाते। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपना किसी न किसी संकेत या ऊर्जा से जुड़ा होता है। इन सपनों को ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में इनके पीछे के कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

बार-बार डरावने सपने क्यों आते हैं?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का संबंध केवल मन की स्थिति से नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा और मानसिक तनाव से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को बार-बार डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि उसका मन अशांत है या जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। ऐसे सपने नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं और दिनभर थकान महसूस होती है।

डरावने सपनों से छुटकारा पाने के आसान उपाय

तकिए के नीचे चाकू रखने का उपाय

ज्योतिष और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि सोते समय तकिए के नीचे लोहे की कोई छोटी वस्तु या चाकू रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय डरावने सपनों की तीव्रता को कम करने में मदद कर सकता है और व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा का एहसास देता है।

पीले चावल और हल्दी का असर

हल्दी को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यदि हल्दी मिले पीले चावल को तकिए के नीचे रखा जाए तो यह मन को शांत करता है। Swapna Shastra के अनुसार यह उपाय बुरे सपनों को धीरे-धीरे कम करने में सहायक माना जाता है।

इलायची और तांबे के पानी का उपाय

छोटी इलायची को कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखने से मानसिक तनाव कम होता है। वहीं तांबे के बर्तन में रखा पानी भी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करता है। सुबह इस पानी को पौधों में डालना शुभ माना गया है।

सोने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल रखना अशुभ माना जाता है। सोने से पहले बिस्तर साफ रखें और पैरों को धोकर सोने से मानसिक शांति मिलती है। ये छोटी आदतें भी बुरे सपनों को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 04:32 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / बार-बार आने वाले डरावने सपनों से परेशान? Swapna Shastra में छिपा है इसका समाधान, झट से आएगी सुकून भरी नींद

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shani Jayanti 2026 Remedies: क्यों खास है शनि जयंती 2026 का शनिवार? जानें तिथि, पूजा विधि और असरदार उपाय

Shani Jayanti 2026 Simple Remedie
धर्म और अध्यात्म

Rashifal 6 May 2026: आज का राशिफल में आपका दिन कैसा रहेगा? मेष से मीन तक जानें किसे मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान

Daily Rashifal Hindi
राशिफल

Panchang: आज का पंचांग 6 मई 2026 (बुधवार): शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, राशि व नक्षत्र जानकारी

Aaj Ka Panchang 6 May 2026
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips For Dustbin: कूड़ेदान की ये छोटी गलती बना सकती है आपको कंगाल, वास्तु के अनुसार सही दिशा जानें

Dustbin vastu tips
वास्तु टिप्स

Numerology Secrets: इन 4 तारीखों को जन्मे लोगों को अक्सर मिलता है वफा के बदले धोखा

Numerology Secrets
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.