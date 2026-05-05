बार-बार आने वाले डरावने सपनों से परेशान? Swapna Shastra में छिपा है इसका समाधान, झट से आएगी सुकून भरी नींद

Swapna Shastra Remedies: बार-बार आने वाले डरावने सपने न सिर्फ नींद को खराब करते हैं बल्कि मानसिक तनाव और बेचैनी का कारण भी बन सकते हैं। कई लोग इन भयानक सपनों के कारण रात में अचानक डरकर जाग जाते हैं और ठीक से आराम नहीं कर पाते। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपना किसी न किसी संकेत या ऊर्जा से जुड़ा होता है। इन सपनों को ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। ऐसे में इनके पीछे के कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय जानना बेहद जरूरी हो जाता है।