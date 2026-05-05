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Vastu Tips For Dustbin: कूड़ेदान की ये छोटी गलती बना सकती है आपको कंगाल, वास्तु के अनुसार सही दिशा जानें

Dustbin Direction as Per Vastu: वास्तु के अनुसार डस्टबिन की गलत दिशा घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। सही जगह पर रखा कूड़ेदान तरक्की और सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 05, 2026

Dustbin vastu tips

Dustbin placement vastu tips for home|Freepik

Vastu Tips For Dustbin: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर छोटी-बड़ी वस्तु आपकी ऊर्जा और भाग्य पर असर डालती है, और डस्टबिन भी इससे अलग नहीं है। अक्सर लोग इसे मामूली समझकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसकी गलत दिशा आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकती है। मान्यता है कि गलत जगह रखा कूड़ेदान धन हानि और तरक्की में रुकावट का कारण बन सकता है। वहीं सही दिशा में रखा डस्टबिन घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कूड़ेदान रखने की सही दिशा क्या है और किन जगहों से इसे दूर रखना चाहिए।

Vastu Dosh Dustbin: कूड़ेदान की ये छोटी गलती बना सकती है आपको कंगाल

उत्तर-पूर्व दिशा में भूलकर भी न रखें कूड़ेदान

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को घर की सबसे पवित्र दिशा माना जाता है। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। यहां कूड़ेदान रखने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस दिशा को हमेशा साफ और हल्का रखना ही बेहतर माना जाता है।

पूर्व दिशा में डस्टबिन रखने से रुक सकती है तरक्की

पूर्व दिशा सूर्योदय और नई शुरुआत का प्रतीक होती है। अगर यहां कूड़ेदान रखा जाता है, तो यह अवसरों में बाधा और जीवन में ठहराव का कारण बन सकता है। खासकर अगर इस दिशा में खिड़की या रोशनी आती हो, तो वहां कचरा रखना सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकता है।

दक्षिण-पश्चिम में गंदगी से बिगड़ सकते हैं रिश्ते

दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता और रिश्तों की मजबूती से जुड़ी होती है। यहां कचरा या गंदगी रखने से घर में तनाव, गलतफहमियां और दूरी बढ़ सकती है। इस दिशा को साफ और व्यवस्थित रखना ही रिश्तों के लिए शुभ माना जाता है।

Vastu Rules for Dustbin Direction: सही दिशा कौन सी है?

वास्तु के अनुसार दक्षिण-पूर्व का पूर्वी हिस्सा और उत्तर-पश्चिम का पश्चिमी हिस्सा कूड़ेदान रखने के लिए सबसे उचित माने जाते हैं। ये स्थान ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखते हैं और नकारात्मक प्रभाव को सीमित करते हैं।

कूड़ेदान से जुड़ी जरूरी सावधानियां

कूड़ेदान हमेशा ढक्कन वाला होना चाहिए, ताकि गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा फैल न सके। हल्के रंग का डस्टबिन ज्यादा बेहतर माना जाता है। रोजाना कूड़ेदान साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि जमा कचरा ठहरी हुई ऊर्जा का संकेत होता है।

इन जगहों पर कभी न रखें डस्टबिन

घर के मुख्य दरवाजे, पूजा स्थल और बेडरूम के पास कूड़ेदान रखने से बचना चाहिए। ये जगहें सकारात्मक ऊर्जा और शांति से जुड़ी होती हैं, जहां कचरा रखने से माहौल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

05 May 2026 02:29 pm

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