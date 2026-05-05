Vastu Tips For Dustbin: कूड़ेदान की ये छोटी गलती बना सकती है आपको कंगाल, वास्तु के अनुसार सही दिशा जानें

Vastu Tips For Dustbin: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर छोटी-बड़ी वस्तु आपकी ऊर्जा और भाग्य पर असर डालती है, और डस्टबिन भी इससे अलग नहीं है। अक्सर लोग इसे मामूली समझकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसकी गलत दिशा आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकती है। मान्यता है कि गलत जगह रखा कूड़ेदान धन हानि और तरक्की में रुकावट का कारण बन सकता है। वहीं सही दिशा में रखा डस्टबिन घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कूड़ेदान रखने की सही दिशा क्या है और किन जगहों से इसे दूर रखना चाहिए।