Mirror Vastu Tips: घर में कहां लगाएं दर्पण? गलत दिशा ला सकती है दरिद्रता, वास्तु के ये नियम जरूर जानें

घर में कहां लगाएं दर्पण सही दिशा से बढ़ेगी समृद्धि|Chatgpt
Mirror Vastu Tips:घर में रखी हर वस्तु का सीधा असर उसकी ऊर्जा पर पड़ता है और वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सही दिशा में रखी चीजें जहां सुख-समृद्धि लाती हैं, वहीं गलत दिशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। दर्पण यानी शीशा भी ऐसी ही एक वस्तु है, जिसका सही स्थान घर की किस्मत बदल सकता है। वास्तु के अनुसार, सही दिशा में लगा दर्पण सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भाग्य के दरवाजे खोलता है। लेकिन अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए, तो यह दरिद्रता और परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
वास्तु के अनुसार दक्षिण या पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में तनाव और असंतुलन बढ़ सकता है। इसके अलावा, टूटा या धुंधला शीशा भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह न सिर्फ घर की सुंदरता बिगाड़ता है, बल्कि आर्थिक स्थिति और तरक्की पर भी असर डाल सकता है।
स्टोर रूम में दर्पण रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक दबाव और उलझनों को बढ़ा सकता है। वहीं रसोई में शीशा लगाना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना बताई जाती है।
शयनकक्ष (Bedroom) में दर्पण रखते समय खास ध्यान देने की जरूरत होती है। कोशिश करें कि दर्पण में बिस्तर का प्रतिबिंब न दिखे। ऐसा माना जाता है कि इससे नींद पर असर पड़ता है और मन में बेचैनी बनी रह सकती है। यदि बेडरूम में दर्पण हो, तो उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां वह सीधे बिस्तर के सामने न हो।
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में दर्पण लगाना सबसे शुभ माना गया है। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसलिए यहां रखा दर्पण सकारात्मक परिणाम दे सकता है।
इस बात का भी ध्यान रखें कि दर्पण इस तरह लगाया जाए कि देखने वाले का चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और मन में आत्मविश्वास आता है।
दो दर्पणों को आमने-सामने रखना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। साथ ही, अष्टभुजाकार दर्पण को शुभ माना जाता है, जो घर में संतुलित ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।
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