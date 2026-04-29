Mirror Vastu Tips: घर में कहां लगाएं दर्पण? गलत दिशा ला सकती है दरिद्रता, वास्तु के ये नियम जरूर जानें

Mirror Vastu Tips:घर में रखी हर वस्तु का सीधा असर उसकी ऊर्जा पर पड़ता है और वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सही दिशा में रखी चीजें जहां सुख-समृद्धि लाती हैं, वहीं गलत दिशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। दर्पण यानी शीशा भी ऐसी ही एक वस्तु है, जिसका सही स्थान घर की किस्मत बदल सकता है। वास्तु के अनुसार, सही दिशा में लगा दर्पण सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भाग्य के दरवाजे खोलता है। लेकिन अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए, तो यह दरिद्रता और परेशानियों का कारण भी बन सकता है।