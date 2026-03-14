Vastu Tips For Home: ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल या कोई और? जानिए घर की कौन-सी मंजिल होती है सबसे शुभ, जहां धन के साथ मानसिक शांति भी बनी रहती है

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र में घर की दिशा, कमरों की स्थिति और सामान रखने की जगह को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि घर में कीमती सामान, तिजोरी या धन सही स्थान पर रखा जाए तो आर्थिक समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि बहुमंजिला घर में ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल या किसी अन्य मंजिल पर धन और कीमती सामान रखना ज्यादा शुभ होता है। वास्तु के अनुसार हर मंजिल की अपनी ऊर्जा होती है, जिसका असर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की कौन-सी मंजिल धन के लिए सबसे शुभ मानी जाती है।