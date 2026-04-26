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Vastu Tips : उत्तर नहीं, South Direction में छिपा है आपकी तरक्की का राज! जानें धन संचय के गुप्त वास्तु उपाय

South Direction Vastu Tips : क्या आप मेहनत के बावजूद पैसे और करियर में रुकावट महसूस कर रहे हैं? जानिए दक्षिण दिशा (South Direction) से जुड़े 5 आसान और असरदार वास्तु उपाय, जो आपके घर में धन, स्थिरता और सफलता ला सकते हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 26, 2026

South Direction Vastu Guide

South Direction Vastu Guide : दक्षिण दिशा से बढ़ेगी तरक्की और धन! जानें 5 आसान वास्तु उपाय (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

South Direction Vastu Tips : अक्सर जब घर में पैसे या खुशहाली की बात होती है, हम सीधा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर देखने लगते हैं कुबेर देवता की तरफ, सोचते हैं कि बस वो ठीक कर लो तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके करियर की असली चाबी दक्षिण दिशा में छिपी होती है।

वास्तु शास्त्र के हिसाब से, दक्षिण दिशा (South Direction) मंगल और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। अगर यहां सब ठीक है तो आपको समाज में नाम मिलता है और जॉब या बिजनेस में स्थिरता देखने को मिलती है। कभी-कभी लगता है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन या पैसे की रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में आप ये 5 आसान उपाय आजमा सकते हैं:

1. फीनिक्स पक्षी: हार नहीं मानी जा सकती

फीनिक्स, वही पक्षी जो अपनी राख से फिर जन्म लेता है—क्या कमाल की बातें है। वास्तु में इसे ऊर्जा और सफलता का प्रतीक माना जाता है।
क्या करें: अपने घर की दक्षिणी दीवार पर फीनिक्स की फोटो लगा दें।
फायदा: नकारात्मकता दूर होती है और तरक्की के नए दरवाजे खुलते हैं, खासकर अगर आप फेम या पब्लिक रिकग्निशन चाहते हैं।

2. जेड प्लांट: पैसों को बुलाने वाला, छोटा सा दोस्त

जेड प्लांट, जिसे मनी ट्री भी कहते हैं, इसकी मोटी गोल पत्तियाँ धन खींचती हैं।
क्या करें: इसे लिविंग रूम के दक्षिण हिस्से में रखें।
फायदा: घर की हवा भी साफ होती है, ऊपर से आर्थिक हालात भी सुधरते हैं।

3, सात दौड़ते घोड़े: आगे बढ़ने की ताकत

दौड़ते हुए घोड़े हमेशा प्रगति की पहचान रहे हैं लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखना जरूरी है।
क्या करें: दक्षिण दीवार पर सात सफेद दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगाएं, घोड़ों का मुंह घर की तरफ होना चाहिए।
फायदा: अटके कामों को गति मिलती है, करियर में बाधाएँ हटती हैं।

4. भारी सामान और कीमती चीजें: स्थिरता की बुनियाद

वास्तु का सीक्रेट यह है कि दक्षिण दिशा हमेशा भारी होनी चाहिए यह स्थिरता का संकेत देती है।
क्या करें: तिजोरी, गहने खासकर सोने-चांदी दक्षिण दिशा में रखिए।
फायदा: पैसों का फालतू खर्च कम होगा, और समृद्धि बढ़ेगी।

5. झाड़ू: छोटी-सी चीज, बड़ी बात

झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन अगर खुला छोड़ दिया तो दरिद्रता आती है।
क्या करें: झाड़ू को दक्षिण दिशा में छुपाकर रखें, किसी बाहरी की नजर न पड़े।
फायदा: गरीबी दूर भागती है, और घर में धन का प्रवाह अच्छा रहता है।

एक-दो जरूरी बातें : दक्षिण दिशा से डर मत मानिए। बहुत लोग इसे यम की दिशा मानकर डरते हैं, लेकिन वास्तु के नियमों के साथ साफ-सुथरी दक्षिण दिशा आपको नाम और शोहरत दिलाती है। कई प्रसिद्ध लोगों के घरों में इस दिशा का खास ध्यान रखा जाता है।

रंग भी मायने रखते हैं। दक्षिण दिशा में कभी नीला या काला रंग न करवाएं। यहां लाल, नारंगी, या गहरा पीला शुभ है, क्योंकि यह अग्नि का प्रतीक है।

अगर आप दक्षिण दीवार पर एक जीरो वाट का लाल बल्ब लगाएं, तो आपके फैम और यश में इजाफा हो सकता है।

आखिर में वास्तु कोई जादू नहीं, ये हमारे आसपास की एनर्जी को संतुलित करने का तरीका है। अगर करियर अटका है या आर्थिक तंगी महसूस हो रही है, तो दक्षिण दिशा में ये छोटे बदलाव किस्मत को चमका सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Apr 2026 11:52 am

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