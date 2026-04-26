Vastu Tips : उत्तर नहीं, South Direction में छिपा है आपकी तरक्की का राज! जानें धन संचय के गुप्त वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र के हिसाब से, दक्षिण दिशा (South Direction) मंगल और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। अगर यहां सब ठीक है तो आपको समाज में नाम मिलता है और जॉब या बिजनेस में स्थिरता देखने को मिलती है। कभी-कभी लगता है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन या पैसे की रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में आप ये 5 आसान उपाय आजमा सकते हैं: