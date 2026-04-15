Akshaya Tritiya 2026 Upay : अक्षय तृतीया पर करें चांदी, गंगाजल और मूंगे का उपाय, घर में बढ़ाएं धन और खुशहाली

Akshaya Tritiya 2026 Upay :अक्षय तृतीया… नाम ही अपने आप में खास है। अक्षय यानी जो कभी खत्म न हो ऐसा पुण्य, ऐसी खुशहाली, ऐसा सौभाग्य। हमारे देश में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए अच्छे काम और उपाय कई गुना फल देते हैं। इसलिए लोग सोना खरीदते हैं, शादी तय करते हैं और पूजा-पाठ में खास ध्यान देते हैं।