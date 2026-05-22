Vastu Tips: तिजोरी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 3 कोने, गलत दिशा में रखा पैसा तो हो सकते हैं कंगाल!

Vastu tips for money in Hindi: पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे संभालकर रखना। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें वैसा फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोगों के पास पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने घर के वास्तु पर ध्यान देने की जरूरत है। वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में धन के ठहराव और उसकी वृद्धि के लिए कुछ खास दिशाएं और नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि घर की किस दिशा में तिजोरी या कैश रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कहां पैसा रखने से इंसान पाई-पाई को मोहताज हो जाता है।