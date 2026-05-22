Vastu Tips: तिजोरी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 3 कोने, गलत दिशा में रखा पैसा तो हो सकते हैं कंगाल!

Vastu tips for money : इन 3 दिशाओं में रखें पैसा, कभी नहीं होगी धन की कमी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Vastu tips for money in Hindi: पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे संभालकर रखना। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें वैसा फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोगों के पास पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने घर के वास्तु पर ध्यान देने की जरूरत है। वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में धन के ठहराव और उसकी वृद्धि के लिए कुछ खास दिशाएं और नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि घर की किस दिशा में तिजोरी या कैश रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कहां पैसा रखने से इंसान पाई-पाई को मोहताज हो जाता है।
वास्तू शास्त्र के अनुसार घर में धन संचय (Money Accumulation) के लिए मुख्य रूप से तीन दिशाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई हैं।
यह दिशा धन के देवता भगवान कुबेर (Lord Kuber) की मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा साफ-सुथरा, पूरी तरह हवादार और रोशन रखना चाहिए। यहाँ धन रखने या लॉकर बनाने से आय के नए स्रोत बनते हैं और फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है।
इस दिशा को आग्नेय कोण भी कहा जाता है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। रोज़मर्रा के खर्चों के लिए थोड़ा बहुत कैश हमेशा इसी दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यहां रोज का पैसा रखने से बजट संतुलित रहता है और फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है।
पश्चिम दिशा को इच्छाओं और कामना पूर्ति की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में रखी गई तिजोरी का मुंह अगर उत्तर की तरफ खुले, तो यह धन वृद्धि के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। जितने भी बड़े कारोबारी या अमीर लोग हैं, वे आमतौर पर अपने कीमती सामान के लिए इसी दिशा का चुनाव करते हैं।
जैसे कुछ दिशाएं धन को अपनी तरफ खींचती हैं, वैसे ही घर के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो आपके पैसे को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं।
दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम (South-South-West): इस दिशा में भूलकर भी मुख्य तिजोरी न रखें। वास्तु के अनुसार यहाँ रखा पैसा कभी भी आपके सही काम नहीं आता और बीमारी या फिजूल के कानूनी मामलों में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है।
पश्चिम-उत्तर-पश्चिम (West-Northwest): इस कोने में पैसा, गहने या कोई भी कीमती सामान रखना बेहद अशुभ माना जाता है। यहाँ धन रखने से घर में मानसिक तनाव और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है।
पूर्व-दक्षिण-पूर्व (East-South-East): इस दिशा में कैश बॉक्स या लॉकर रखने से आपकी आर्थिक तरक्की पूरी तरह रुक जाती है। बिजनेस करने वाले लोगों को इस कोने में पैसा रखने से व्यापार में लगातार घाटा उठाना पड़ सकता है।
अपनी तिजोरी और पैसों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए:
उत्तर दिशा की रोशनी: भगवान कुबेर के इस स्थान को हमेशा अच्छे से रोशन रखें। ध्यान रखें कि उत्तर दिशा की दीवारों या अलमारी में कोई भी लाल या पीले रंग की वस्तु या पेंट न लगा हो।
लोहे की तिजोरी से बचें: यदि आप दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा में पैसे रख रहे हैं, तो तिजोरी लोहे की नहीं होनी चाहिए। यहाँ लकड़ी या पत्थर के डिब्बे का इस्तेमाल करें और इस पूरे एरिया में नीले या काले रंग का उपयोग बिल्कुल न करें।
पश्चिम में लोहे का इस्तेमाल: अगर आप पश्चिम दिशा में तिजोरी रख रहे हैं, तो लोहे की भारी तिजोरी रखना बेहद शुभ है। लेकिन ध्यान रहे कि इस कोने में हरे और लाल रंग के पेंट या सजावटी वस्तुओं से पूरी तरह परहेज करना है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग