घर के मंदिर में रखा जितना पुराना दीपक, उतना ही शुभ क्यों माना जाता है? जानिए वास्तु और धार्मिक रहस्य

Vastu Tips: हिंदू धर्म में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि शुभता, आस्था और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर में वर्षों से जलता आ रहा दीपक आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें नियमित पूजा-पाठ, मंत्र जाप और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव संचित होता रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा दीपक घर के वातावरण को शुद्ध, शांत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। ज्योतिषाचार्य नितिका शर्मा के अनुसार, पुराने दीपक से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा परिवार में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और सौहार्द का संचार करती है।