10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

घर के मंदिर में रखा जितना पुराना दीपक, उतना ही शुभ क्यों माना जाता है? जानिए वास्तु और धार्मिक रहस्य

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में पूजा के दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि जितना पुराना पूजा का दीपक होता है, उतना ही शुभ माना जाता है। जानिए इसके पीछे क्या है धार्मिक और वास्तु से जुड़ा रहस्य।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 10, 2026

Positive Energy Vastu

Vastu Tips for Home Temple|Chatgpt

Vastu Tips: हिंदू धर्म में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि शुभता, आस्था और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर में वर्षों से जलता आ रहा दीपक आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें नियमित पूजा-पाठ, मंत्र जाप और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव संचित होता रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा दीपक घर के वातावरण को शुद्ध, शांत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। ज्योतिषाचार्य नितिका शर्मा के अनुसार, पुराने दीपक से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा परिवार में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और सौहार्द का संचार करती है।

पूजा से बढ़ती है दीपक की दिव्यता

जब किसी दीपक को लंबे समय तक प्रतिदिन पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आध्यात्मिक कंपन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। यही कारण है कि पुराने दीपक को केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा और साधना का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा दीपक घर में देवी-देवताओं की कृपा बनाए रखने में सहायक होता है।

सुख-समृद्धि का माना जाता है प्रतीक

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिर में रखा पुराना दीपक घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। विशेष रूप से पीतल, तांबा या मिट्टी के दीपक का महत्व अधिक बताया गया है। नियमित रूप से घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य भी बढ़ता है।

मानसिक शांति और आत्मिक बल का स्रोत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुराने दीपक की लौ मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह और शाम दीपक जलाने से घर का वातावरण शांत और सात्विक बना रहता है। यह व्यक्ति के मन से तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर करने में भी मददगार माना जाता है।

पुराने दीपक की देखभाल क्यों जरूरी है?

धार्मिक दृष्टि से पुराने दीपक को कभी भी अनादरपूर्वक त्यागना नहीं चाहिए। उसकी नियमित सफाई करनी चाहिए और पूजा के समय उसमें दीप अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साफ और पूजित दीपक घर में शुभता, स्थिरता और देवी-देवताओं की कृपा बनाए रखता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Mirror Vastu Tips: घर में कहां लगाएं दर्पण? गलत दिशा ला सकती है दरिद्रता, वास्तु के ये नियम जरूर जानें
वास्तु टिप्स
mirror vastu tips

खबर शेयर करें:

Published on:

10 May 2026 09:52 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / घर के मंदिर में रखा जितना पुराना दीपक, उतना ही शुभ क्यों माना जाता है? जानिए वास्तु और धार्मिक रहस्य

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर की इस दिशा में हल्दी से बनाएं स्वास्तिक, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Swastik Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Dustbin: कूड़ेदान की ये छोटी गलती बना सकती है आपको कंगाल, वास्तु के अनुसार सही दिशा जानें

Dustbin vastu tips
वास्तु टिप्स

Kitchen Vastu Alert: किचन में भगवान की मूर्ति रखना सही या भारी भूल? वास्तु के ये नियम जानना है बेहद जरूरी

Kitchen vastu tips
वास्तु टिप्स

Vastu Secrets: पंचमुखी और लाल हनुमान जी की तस्वीर यहां लगाएं, घर से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

Vastu tips for hanuman photo
वास्तु टिप्स

Ganesh Idol in Home Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति रखने का सही तरीका: मुख्य द्वार से पूजा कक्ष तक पूरी गाइड

Ganesh idol in home Vastu
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.