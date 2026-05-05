Kitchen Vastu Alert: किचन में भगवान की मूर्ति रखना सही या भारी भूल? वास्तु के ये नियम जानना है बेहद जरूरी

Kitchen vastu mistakes to avoid|Chatgpt
Kitchen Vastu Alert: किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां अन्न बनता है और परिवार की ऊर्जा जुड़ी होती है। ऐसे में कई लोग यहां भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर देते हैं, ताकि पूजा का माहौल बना रहे। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर जगह देवी-देवताओं को रखना उचित नहीं माना जाता। खासकर रसोई में मूर्ति रखने को लेकर अलग-अलग नियम और मान्यताएं बताई गई हैं। अगर इनका सही तरीके से पालन न किया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि किचन में भगवान की प्रतिमा रखना सही है या नहीं और इसके क्या नियम हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, भगवान की मूर्ति ऐसे स्थान पर स्थापित करनी चाहिए जहां शुद्धता, शांति और नियमित पूजा संभव हो। किचन में अग्नि तत्व सक्रिय रहता है, जहां तेल, धुआं, और गंदगी जैसी स्थितियां बनती रहती हैं। इस कारण से आमतौर पर किचन में मूर्ति रखना उचित नहीं माना जाता। हालांकि, यह पूरी तरह गलत भी नहीं है,अगर मजबूरी में ऐसा करना पड़े, तो कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
किचन में लगातार खाना बनता है, जिससे वातावरण में गर्मी और अशुद्धि का असर होता है। कई बार वहां झूठे बर्तन या बासी खाना भी रखा होता है, जो पूजा स्थान की पवित्रता को भंग कर सकता है। यही कारण है कि भगवान की मूर्ति को अलग, शांत और स्वच्छ स्थान जैसे पूजा घर में रखने की सलाह दी जाती है।
किचन में भगवान की मूर्ति रखने का निर्णय लिया है तो इन बातों को नजरअंदाज न करें।
आप चाहें तो भगवान की मूर्ति के पास अनाज से भरा बर्तन रख सकते हैं, जो समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि का संकेत मिलता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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