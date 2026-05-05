Kitchen Vastu Alert: किचन में भगवान की मूर्ति रखना सही या भारी भूल? वास्तु के ये नियम जानना है बेहद जरूरी

Kitchen Vastu Alert: किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां अन्न बनता है और परिवार की ऊर्जा जुड़ी होती है। ऐसे में कई लोग यहां भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर देते हैं, ताकि पूजा का माहौल बना रहे। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर जगह देवी-देवताओं को रखना उचित नहीं माना जाता। खासकर रसोई में मूर्ति रखने को लेकर अलग-अलग नियम और मान्यताएं बताई गई हैं। अगर इनका सही तरीके से पालन न किया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि किचन में भगवान की प्रतिमा रखना सही है या नहीं और इसके क्या नियम हैं।