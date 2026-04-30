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7 Horse Painting Direction : क्या सच में भाग्य बदलती है 7 घोड़ों की तस्वीर? जानिए वास्तु और साइकोलॉजी का राज

7 Horse Painting Direction : जानें 7 दौड़ते घोड़ों की तस्वीर का वास्तु महत्व, सही दिशा (East/South), लगाने की सही जगह और इसके फायदे। करियर, सफलता और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जरूरी टिप्स।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 30, 2026

7 Horse Painting Direction

7 Horse Painting Direction : क्या 7 घोड़ों की तस्वीर सच में किस्मत बदलती है? (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

7 Horses Painting Vastu : घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होतीं हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग अपनी किस्मत बदलने वाला मानते हैं। ऐसी ही एक खास तस्वीर है सात दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग। आपने इसे कई घरों, दफ्तरों और दुकानों में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सही तरीके और सही दिशा में लगाने पर ही इसका असली फायदा मिलता है?

इसलिए खास मानी जाती है सात घोड़ों की तस्वीर? | Vastu Tips: 7 Horses Painting

वास्तु शास्त्र में सात घोड़े गति, मेहनत, ताकत और लगातार आगे बढ़ने का प्रतीक माने जाते हैं। 7 संख्या खुद में खास है। इंद्रधनुष के रंग, सप्ताह के सात दिन, और जीवन के कई संतुलनों से जुड़ी हुई।

यह तस्वीर सिर्फ धार्मिक या वास्तु से जुड़ी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक असर भी डालती है। जब आप रोज इन घोड़ों को एक दिशा में तेजी से दौड़ते देखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह लक्ष्य की ओर फोकस करने लगता है।

कहां लगाएं ताकि मिले असली फायदा?

तस्वीर लगाने का सही स्थान सबसे महत्वपूर्ण है

पूर्व दिशा (East): नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक
दक्षिण दिशा (South): करियर, सफलता और पहचान से जुड़ी दिशा

अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा की दीवार पर यह पेंटिंग लगाना बेहतर माना जाता है।
घर में खुशहाली और पॉजिटिव माहौल के लिए पूर्व दिशा चुनें।

कौन-सी जगह है सबसे सही?

लिविंग रूम / ड्राइंग रूम – जहां लोग आते-जाते हैं
ऑफिस या वर्कस्पेस – जहां आप काम करते हैं

बेडरूम और किचन से बचें, क्योंकि यहां इसकी ऊर्जा सही तरीके से काम नहीं करती।

तस्वीर चुनते समय ये बात याद रखें

  • सातों घोड़े एक साथ और एक दिशा में दौड़ते हुए हों
  • घोड़े ताकतवर, उत्साही और जीवंत दिखें
  • धुंधली, उदास या टूटी-फूटी तस्वीर बिल्कुल न लें
  • कोशिश करें कि घोड़ों का मुख कमरे के अंदर की ओर हो

सिर्फ वास्तु नहीं, एक पॉजिटिव माइंडसेट भी

आजकल इंटीरियर डिजाइन में भी यह ट्रेंड बन चुका है। कई लोग इसे मोटिवेशनल आर्ट के तौर पर लगाते हैं, क्योंकि यह लगातार आगे बढ़ने की याद दिलाता है।

दिलचस्प बात यह है कि कई सफल लोग अपने ऑफिस में ऐसी पेंटिंग्स रखते हैं ताकि उनका फोकस और एनर्जी बनी रहे। यानी यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल भी है।

आखिर में…

अगर आप सोचते हैं कि एक छोटी-सी तस्वीर क्या बदल सकती है, तो जवाब है सोच और माहौल। और जब ये दोनों बदलते हैं, तो नतीजे भी बदलते हैं।

तो अगली बार जब आप सात घोड़ों की तस्वीर देखें, तो उसे सिर्फ सजावट न समझें उसे सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

30 Apr 2026 04:03 pm

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