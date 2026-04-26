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Mohini Ekadashi Vastu Tips : मोहिनी एकादशी पर करें ये 5 उपाय, दूर होगा क्लेश और घर में आएगी समृद्धि

Mohini Ekadashi Vastu Tips for Home : 27 अप्रैल मोहिनी एकादशी 2026 पर जानें 5 आसान वास्तु उपाय, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर कर धन, शांति और समृद्धि लाते हैं। तुलसी दीपक, नमक शुद्धिकरण और मुख्य द्वार के खास उपाय पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 26, 2026

Mohini Ekadashi Vastu Tips

Mohini Ekadashi Vastu Tips : मोहिनी एकादशी पर क्या करें और क्या न करें (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Mohini Ekadashi Vastu Tips : 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत रेखा जाएगा। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का दिन केवल व्रत-उपवास का नहीं बल्कि घर की एनर्जी को बदलने का भी होता है। शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था तो उनका उद्देश्य केवल अमृत को बचाना नहीं बल्कि संसार में संतुलन और सुंदरता वापस लाना भी था।

अगर आपके घर में अक्सर क्लेश रहता है या पैसा टिकता नहीं है, तो इस मोहिनी एकादशी पर ये 5 वास्तु उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं।

1. दक्षिण दिशा का जादुई बदलाव

    वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अक्सर भारी या शांत रखने की सलाह दी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन घर की दक्षिण दीवार पर एक ऐसी पेंटिंग लगाएं जो सकारात्मकता का प्रतीक हो, जैसे कि उगता हुआ सूरज या फीनिक्स पक्षी। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अटके हुए कामों में गति लाता है।

    2. तुलसी के पास विशेष दीपक

      तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे दीपक के नीचे थोड़े अक्षत (चावल) न रखें, क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित है। इसकी जगह आप फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है।

      3. नमक से घर का शुद्धिकरण

        चुटकी भर सेंधा नमक पानी में मिलाकर घर के कोनों में छिड़काव करें या इस पानी से पोछा लगवाएं। मोहिनी एकादशी पर ऐसा करना 'नजर दोष' और घर के भारीपन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है।

        4. मुख्य द्वार पर वंदनवार और आम के पत्ते

          अमृत कलश की रक्षा के लिए आम के पत्तों का महत्व बताया गया है। मोहिनी एकादशी की सुबह अपने मुख्य द्वार पर ताजे आम के पत्तों का तोरण (वंदनवार) लगाएं। यह बाहर की नकारात्मकता को दरवाजे पर ही रोक देता है और खुशियों को आमंत्रित करता है।

          5. घर की सजावट और रंगों का खेल

            मोहिनी अवतार सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। इस दिन घर में मुरझाए हुए फूल न रखें। ड्राइंग रूम में ताजे पीले या लाल रंग के फूल सजाएं। पीला रंग विष्णु जी को प्रिय है और यह वास्तु के अनुसार 'बृहस्पति' को मजबूत कर घर में धन की आवक बढ़ाता है।

            काम की बात: क्या है इस बार खास?

            इस साल मोहिनी एकादशी पर एक विशेष शुभ योग बन रहा है, जो कई सालों बाद आया है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन दान-पुण्य करने से पिछले कई जन्मों के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। अगर आप नया निवेश या घर की सजावट का काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह दिन सबसे उत्तम है।

            मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक से बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। इन वास्तु उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि का रास्ता भी खोल सकते हैं।

            अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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            Aaj Ka Panchang 27 April 2026

            खबर शेयर करें:

            Published on:

            26 Apr 2026 03:55 pm

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