Mohini Ekadashi Vastu Tips : मोहिनी एकादशी पर करें ये 5 उपाय, दूर होगा क्लेश और घर में आएगी समृद्धि

Mohini Ekadashi Vastu Tips : 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत रेखा जाएगा। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का दिन केवल व्रत-उपवास का नहीं बल्कि घर की एनर्जी को बदलने का भी होता है। शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था तो उनका उद्देश्य केवल अमृत को बचाना नहीं बल्कि संसार में संतुलन और सुंदरता वापस लाना भी था।