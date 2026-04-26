Panchang : आज का पंचांग 27 अप्रैल 2026: इस समय किया काम देगा दोगुना फल, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और एकादशी व्रत

Aaj Ka Panchang 27 April 2026 : अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही समय और सही निर्णय के साथ करना चाहते हैं, तो आज का पंचांग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन एकादशी व्रत, शुभ योग और विशेष ग्रह परिवर्तनों के कारण खास माना जा रहा है। आज के चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल और नक्षत्र को ध्यान में रखकर किए गए कार्य आपको सफलता और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का पूरा पंचांग विस्तार से।