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Top Struggler Zodiac Sign: आपकी राशि तो नहीं लिस्ट में? इन 5 राशियों के लोगों की जिंदगी में रहता है संघर्ष ही संघर्ष

Which Zodiac Sign Suffers The Most: हर इंसान की जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ राशियों के लोगों को मानो संघर्ष थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इन राशियों के लोग भावनात्मक, मानसिक या जिम्मेदारियों के स्तर पर अक्सर चुनौतियों से घिरे रहते हैं। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में थोड़ा विस्तार से।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 26, 2026

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Top Struggler Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का जीवन सफर अलग होता है, लेकिन कुछ राशियों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ग्रहों की चाल, कर्म और स्वभाव के कारण इनकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये लोग भावनात्मक दबाव, करियर की चुनौतियों और रिश्तों की उलझनों से अक्सर जूझते रहते हैं। हालांकि, यही मुश्किलें इन्हें अंदर से मजबूत और समझदार बनाती हैं। आइए जानते हैं वे 5 राशियां, जिनकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन अंत में सफलता भी इन्हीं के कदम चूमती है।

Zodiac Signs Who Struggle: इन 5 राशियों को करना पड़ता है सबसे ज्यादा संघर्ष

कर्क राशि- दिल से जीने वाले, दिल से ही टूटने वाले

कर्क राशि के लोग बेहद भावुक और संवेदनशील होते हैं। ये अपने रिश्तों को बहुत गहराई से निभाते हैं, लेकिन यही गहराई कई बार इनके लिए दर्द का कारण बन जाती है। छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेना और पुरानी यादों में उलझे रहना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। बाहर से मजबूत दिखने वाले ये लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते रहते हैं।

कन्या राशि- परफेक्शन की चाह में दबाव

कन्या राशि के लोग हर काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन यही आदत कई बार इनके लिए तनाव का कारण बन जाती है। ये अक्सर खुद की ही आलोचना करते रहते हैं और अपनी बात सही तरीके से सामने नहीं रख पाते। दूसरों की मदद करते-करते ये खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ती जाती है।

वृश्चिक राशि- बदलावों से भरी जिंदगी

वृश्चिक राशि के लोगों की जिंदगी में स्थिरता कम ही देखने को मिलती है। करियर हो या रिश्ते, इन्हें बार-बार बदलावों का सामना करना पड़ता है। कई बार विश्वासघात या नुकसान जैसी परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये हर मुश्किल से और ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं।

मकर राशि- जिम्मेदारियों का बोझ

मकर राशि के लोगों पर अक्सर कम उम्र से ही जिम्मेदारियों का भार आ जाता है। ये अनुशासनप्रिय होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। हालांकि, सफलता इन्हें थोड़ी देर से मिलती है। ये अपने कर्तव्यों में इतने उलझ जाते हैं कि जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं।

मीन राशि- दूसरों के दर्द में खुद को भूल जाना

मीन राशि के लोग बेहद दयालु और कल्पनाशील होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन कई बार यही संवेदनशीलता इन्हें कमजोर बना देती है। ये अक्सर अपने सपनों और हकीकत के बीच उलझे रहते हैं और दूसरों की समस्याओं में खुद को खो देते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Apr 2026 02:16 pm

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