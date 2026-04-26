Top Struggler Zodiac Sign: आपकी राशि तो नहीं लिस्ट में? इन 5 राशियों के लोगों की जिंदगी में रहता है संघर्ष ही संघर्ष

Top Struggler Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का जीवन सफर अलग होता है, लेकिन कुछ राशियों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ग्रहों की चाल, कर्म और स्वभाव के कारण इनकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये लोग भावनात्मक दबाव, करियर की चुनौतियों और रिश्तों की उलझनों से अक्सर जूझते रहते हैं। हालांकि, यही मुश्किलें इन्हें अंदर से मजबूत और समझदार बनाती हैं। आइए जानते हैं वे 5 राशियां, जिनकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन अंत में सफलता भी इन्हीं के कदम चूमती है।