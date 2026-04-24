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Guru Gochar 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर, 5 महीनों तक इन 4 राशियों को करियर और पैसों में जबरदस्त फायदा

Brihaspati gochar 2026 in June: 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे हंस राजयोग का निर्माण होगा।अक्टूबर तक का यह समय कुछ राशियों के लिए करियर और धन के मामले में बेहद शुभ साबित हो सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 24, 2026

kark rashi guru gochar, guru gochar effects

Brihaspati gochar 2026| Chatgpt

Guru Gochar 2026 in Kark Rashi: ज्योतिषी के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति (Guru Transit) 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस दौरान हंस राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए भाग्यवर्धक माना जाता है। करीब पांच महीनों तक यह गोचर करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों को धन लाभ, तरक्की और नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है। इस अवधि में जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियों का संचार बढ़ेगा।

मिथुन राशि- आर्थिक मजबूती और करियर में तरक्की

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत साबित हो सकता है। बृहस्पति आपके धन और वाणी के भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी कमाई बढ़ने के संकेत हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और आपकी बोलचाल में निखार आएगा, जो करियर में मददगार होगा। इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

कर्क राशि- सफलता और नए अवसर

कर्क राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या बेहतर ऑफर मिल सकता है। यह समय बड़े फैसले लेने के लिए भी अनुकूल रहेगा, जिनका लाभ लंबे समय तक मिलेगा।

कन्या राशि- आय के नए स्रोत और सुख-सुविधाएं

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति और भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देता है। आपकी आय बढ़ सकती है और नए स्रोत खुल सकते हैं। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्च सुख-सुविधाओं पर होंगे। घर, वाहन या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।

मकर राशि- परिवार और वित्त में संतुलन

मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर परिवार और वित्तीय मामलों में सुधार लाएगा। धन संचय के नए अवसर मिल सकते हैं और पारिवारिक माहौल बेहतर होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा स्थिर हो सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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राशिफल 2026

Published on:

24 Apr 2026 09:33 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Guru Gochar 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर, 5 महीनों तक इन 4 राशियों को करियर और पैसों में जबरदस्त फायदा

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