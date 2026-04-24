Guru Gochar 2026: कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर, 5 महीनों तक इन 4 राशियों को करियर और पैसों में जबरदस्त फायदा

Guru Gochar 2026 in Kark Rashi: ज्योतिषी के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति (Guru Transit) 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस दौरान हंस राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए भाग्यवर्धक माना जाता है। करीब पांच महीनों तक यह गोचर करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों को धन लाभ, तरक्की और नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है। इस अवधि में जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियों का संचार बढ़ेगा।