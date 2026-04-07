Guru Nakshatra Gochar 2026: 20 अप्रैल से बदलेगी किस्मत! पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर, मेष-मिथुन समेत इन राशियों को बड़ा फायदा

Guru Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस बार 20 अप्रैल 2026, सोमवार को शाम 4 बजकर 43 मिनट पर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो उनके लिए विशेष स्थिति मानी जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु होने के कारण यह उनका स्वराशि नक्षत्र गोचर कहलाता है, जिससे शुभ फल मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। इस दौरान धन, करियर और आध्यात्मिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई राशियों के लिए यह समय तरक्की, नए अवसर और किस्मत चमकने का संकेत लेकर आ रहा है।