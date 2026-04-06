Nakshatra Gochar April 2026 : 6 अप्रैल 2026 नक्षत्र गोचर: शुक्र-मंगल बदलाव से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और सफलता

Nakshatra Gochar April 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही असर नक्षत्र परिवर्तन भी डालता है। 6 अप्रैल 2026 को (Shukra Mangal Nakshatra Gochar 2026) शुक्र और मंगल दोनों ही अपने नक्षत्र बदलने जा रहे हैं, जिससे एक खास राजयोग जैसी स्थिति बनेगी। यह बदलाव खासतौर पर करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा।