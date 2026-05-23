Nautapa Vastu Tips: शुरू हो रहा है साल का सबसे गर्म हफ्ता, तिजोरी भरने के लिए घर के ईशान कोण में रखें यह एक चीज

Nautapa Vastu Tips, Nautapa Remedies : साल का वो समय आ चुका है जब सूरज देवता अपने पूरे रौद्र रूप में होते हैं। हम बात कर रहे हैं नौतपा की, जिसकी शुरुआत इस बार 25 मई से हो रही है और यह 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में गर्मी अपने चरम पर होती है। आम तौर पर लोग इस झुलसाती धूप से परेशान रहते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के नजरिए से देखें तो यह समय अपनी फूटी किस्मत को संवारने और धन-दौलत को आकर्षित करने का सबसे सुनहरा मौका है। अगर आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी या पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो इस नौतपा में बस एक छोटा सा बदलाव आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। वास्तुकार पंडित सुरेश शर्मा से जानिए वास्तु से अनुसार क्या करें क्या नहीं।