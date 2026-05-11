मुनि सुधाकर के Vastu Tips: नल टपकने और दक्षिण दिशा में घड़ी रखने से बढ़ सकता है तनाव और धन हानि

Muni Sudhakar Vastu Tips : जयपुर में आयोजित ‘सुखी परिवार में जैन वास्तु और मंत्रों की भूमिका’ विषयक विशेष सेमिनार में मुनि सुधाकर ने जैन वास्तु के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि घर में छोटी-छोटी वास्तु संबंधी गलतियां, जैसे नल का लगातार टपकना या दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना, परिवार में तनाव, अशांति और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सुखी और समृद्ध जीवन से जुड़े अनेक उपयोगी उपायों को जाना।