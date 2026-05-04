Vastu Secrets: पंचमुखी और लाल हनुमान जी की तस्वीर यहां लगाएं, घर से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

Hanuman ji photo kis disha me lagaye|Chatgpt
Vastu Secrets Hanuman Ji Photo:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लगाना केवल आस्था ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की भक्ति से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है। खास बात यह है कि हनुमान जी के अलग-अलग रूपों की तस्वीरें अलग दिशाओं में लगाने से उनका प्रभाव भी अलग होता है। सही दिशा में सही रूप की स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष भी कम होते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पंचमुखी और लाल रंग के हनुमान जी की तस्वीर घर की किस दिशा में लगानी चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके।
पंचमुखी हनुमान की तस्वीर को घर में लगाने से सुरक्षा का भाव मजबूत होता है। यह रूप पांच दिशाओं से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थान में इस तस्वीर को लगाने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कम होता है और धन-समृद्धि बनी रहती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। यह दिशा यम और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए यहां हनुमान जी की उपस्थिति सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ध्यान रखें कि तस्वीर साफ-सुथरे और पवित्र स्थान पर ही लगाई जाए।
लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग में बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाने से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। यह परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है।
जब भगवान राम के चरणों में बैठे हनुमान जी की तस्वीर घर की बैठक में लगाई जाती है, तो यह परिवार में प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ाती है। यह चित्र संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है।
यदि घर के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी हो, तो संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान जी की तस्वीर लगाना लाभकारी माना जाता है। यह रूप कठिन परिस्थितियों में साहस और दृढ़ता का संदेश देता है।
हनुमान जी की तस्वीर कभी भी रसोई, बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे या अन्य अपवित्र स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। सही दिशा और भाव के साथ हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में ऊर्जा का संतुलन बेहतर होता है और जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव मिलता है।
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