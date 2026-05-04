Vastu Secrets: पंचमुखी और लाल हनुमान जी की तस्वीर यहां लगाएं, घर से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

Vastu Secrets Hanuman Ji Photo:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लगाना केवल आस्था ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की भक्ति से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है। खास बात यह है कि हनुमान जी के अलग-अलग रूपों की तस्वीरें अलग दिशाओं में लगाने से उनका प्रभाव भी अलग होता है। सही दिशा में सही रूप की स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष भी कम होते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पंचमुखी और लाल रंग के हनुमान जी की तस्वीर घर की किस दिशा में लगानी चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ मिल सके।