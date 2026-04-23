Sankat Mochan Hanuman : संकट मोचन हनुमान मंदिर : यहां तुलसीदास जी को हुए थे हनुमान जी के साक्षात दर्शन

इस मंदिर का रिश्ता सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी से है। कहा जाता है तुलसीदास जी को हनुमान जी यहीं साक्षात दर्शन दिए थे। वक्त के साथ ये मंदिर बनारस के श्रद्धालुओं और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी पड़ाव बन गया है। यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो ये गाइड आपके बहुत काम आएगी मंदिर का टाइमिंग, आरती, इतिहास, त्यौहारों की लिस्ट और यात्रा के लिए जरूरी टिप्स, सब मिल जाएगा।