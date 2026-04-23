Vat Savitri Vrat 2026 : वट सावित्री व्रत कब है 16 या 17 मई? जानें सही तारीख, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

यह व्रत उस महान कथा की याद दिलाता है जिसमें राजकुमारी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के चंगुल से छुड़ा लिए थे। जब यमराज सत्यवान को ले जाने लगे, तो सावित्री उनके पीछे चल दीं। उनकी बुद्धिमानी से खुश होकर यमराज ने उन्हें तीन वरदान दिए। सावित्री ने चतुराई से 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मांग लिया। वचन की रक्षा के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यह चमत्कार एक वट वृक्ष के नीचे ही हुआ था।