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Shivling Rules at Home: घर के मंदिर में कैसा शिवलिंग रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानें नियम

Shivling Ke Niyam: घर में शिवलिंग स्थापना से पहले जान लें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही आकार, रंग और स्थापना के नियम। जानें घर के लिए कौन सा शिवलिंग शुभ माना जाता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 12, 2026

Shivling Installation Rules, Best Shivling for Home

Shivling Rules at Home :काला शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Right Shivling Size for Home: सनातन धर्म में देवों के देव महादेव को सबसे उदार और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। भोलेनाथ एक लोटा जल और बेलपत्र से ही रीझ जाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग (Shivling) की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना नियमों को जाने घर में शिवलिंग रखना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है?

शिवलिंग (Shivling) कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा का केंद्र है। अक्सर लोग अनजाने में बेहद बड़ा या गलत रंग का शिवलिंग घर ले आते हैं। आइए, आज देश के जाने-माने संतों और शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि घर के मंदिर के लिए शिवलिंग का सही आकार, रंग और स्थापना का सही नियम क्या है।

काला या सफेद: घर के लिए कौन सा शिवलिंग है सर्वोत्तम?

आमतौर पर बाजारों में काले और सफेद, दोनों रंगों के शिवलिंग मिलते हैं। लेकिन घर के भीतर किसे रखना शास्त्र सम्मत है, इसे लेकर अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं:

सफेद शिवलिंग (शांति और समृद्धि का प्रतीक): धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के लिए संगमरमर या सफेद पत्थर से बना शिवलिंग सबसे उत्तम माना गया है। सफेद रंग सौम्यता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इसे घर में रखने से पारिवारिक कलह दूर होती है, आपसी प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।

काला शिवलिंग (तपस्या और संहार का प्रतीक): काला शिवलिंग असीम शक्ति, गंभीरता और तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। हालांकि, विद्वानों का मानना है कि काले शिवलिंग की तीव्र ऊर्जा को संभालना गृहस्थ जीवन में कठिन होता है, इसलिए इसे घर के बजाय सार्वजनिक मंदिरों में ही स्थापित किया जाना चाहिए।

अंगूठे से बड़ा आकार बिगाड़ सकता है घर का वास्तु

यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं, तो इसके आकार का विशेष ध्यान रखें। कई धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार, घर में स्थापित शिवलिंग का आकार हाथ के अंगूठे के बराबर या उससे थोड़ा सा ही बड़ा होना चाहिए।

क्यों है बड़े आकार पर मनाही?

शिवलिंग से लगातार आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बहुत बड़ा शिवलिंग अत्यधिक ऊर्जा का संचार करेगा, जिसे एक सामान्य गृहस्थ घर और परिवार के लोग सहन नहीं कर पाते। इससे घर का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

बड़ी गलतफहमी: शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, स्थापना होती है

अक्सर लोग घर या मंदिर में शिवलिंग लाते समय कहते हैं कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी है। लेकिन शिव महापुराण और विद्वान ब्राह्मणों के अनुसार यह पूरी तरह गलत है।

भगवान शिव तो स्वयं इस सृष्टि के प्राणदाता हैं, उन्हें कोई दूसरा प्राणी प्राण कैसे दे सकता है? इसलिए, शिवलिंग की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि उसकी प्रतिष्ठाया 'स्थापना' की जाती है। इसके लिए ब्राह्मण यज्ञ, पूजन और विभिन्न अधिवास करके शिवलिंग को आदरपूर्वक स्थापित करते हैं।

शिवलिंग के 4 प्रकार और पुण्य का महा-गणित

शास्त्रों में शिवलिंग को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी पर जल चढ़ाने का महत्व और मिलने वाला फल अलग-अलग होता है:

शिवलिंग का प्रकारविशेषताजल चढ़ाने का फल (महात्म्य)
1. प्रतिष्ठित/स्थापित शिवलिंगजिसे ब्राह्मणों, संतों या गुरुओं द्वारा विधि-विधान से मंदिर में स्थापित किया जाता है।सामान्य फल, जो नित्य पूजा से मिलता है।
2. स्वयंभू शिवलिंगजो किसी गुफा, वन, नदी तट या पर्वत पर स्वयं प्रकट हुए हों।इस पर 1 बार जल चढ़ाना, स्थापित शिवलिंग पर 1,000 बार जल चढ़ाने के बराबर है।
3. उप शिवलिंगजो ज्योतिर्लिंगों के समीप या उनके अंश के रूप में पूजे जाते हैं।इस पर 1 बार जल चढ़ाना, स्वयंभू शिवलिंग पर 1,000 बार जल चढ़ाने के बराबर है।
4. ज्योतिर्लिंगदेश के स्थापित 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग (जैसे सोमनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ)।इस पर 1 बार जल चढ़ाना, उप शिवलिंग पर 1,000 बार जल चढ़ाने के समान महापुण्य देता है।

यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, तो किसी योग्य पुरोहित या धर्माचार्य से सलाह लेकर ही स्थापना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही विधि और श्रद्धा से की गई पूजा को शुभ माना जाता है।

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Published on:

12 Jun 2026 02:06 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Shivling Rules at Home: घर के मंदिर में कैसा शिवलिंग रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानें नियम

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