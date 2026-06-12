Shivling Rules at Home: घर के मंदिर में कैसा शिवलिंग रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानें नियम

Right Shivling Size for Home: सनातन धर्म में देवों के देव महादेव को सबसे उदार और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना गया है। भोलेनाथ एक लोटा जल और बेलपत्र से ही रीझ जाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग (Shivling) की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना नियमों को जाने घर में शिवलिंग रखना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है?