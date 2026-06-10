Raghaveshwar Temple: ताड़का वध के बाद श्रीराम ने क्यों स्थापित किया था राघवेश्वर शिवलिंग?

Lord Ram Temple Story: दक्षिण भारत के कन्याकुमारी जिले में स्थित राघवेश्वर मंदिर (Raghaveshwar Temple) को लेकर मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्रीराम (Lord Ram) ने की थी। कहा जाता है कि ताड़का वध (Tadka Vadh) के बाद श्रीराम स्त्री-वध के दोष से व्यथित हो गए थे। इसी पाप से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने यहां शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर आज भी रामायण के एक अनसुने अध्याय का साक्षी माना जाता है।