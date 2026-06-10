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Raghaveshwar Temple: ताड़का वध के बाद श्रीराम ने क्यों स्थापित किया था राघवेश्वर शिवलिंग?

Tadka Vadh Story: कन्याकुमारी के राघवेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि ताड़का वध के बाद भगवान श्रीराम ने यहां शिवलिंग स्थापित कर स्त्री-वध दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 10, 2026

Lord Ram, Tadaka Vadh, Raghaveshwar Temple

Raghaveshwar Temple : रामेश्वरम नहीं, इस मंदिर में भी भगवान राम ने किया था शिवलिंग स्थापित (फोटो सोर्स: tamilnadu-favtourism.blogspot.com)

Lord Ram Temple Story: दक्षिण भारत के कन्याकुमारी जिले में स्थित राघवेश्वर मंदिर (Raghaveshwar Temple) को लेकर मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्रीराम (Lord Ram) ने की थी। कहा जाता है कि ताड़का वध (Tadka Vadh) के बाद श्रीराम स्त्री-वध के दोष से व्यथित हो गए थे। इसी पाप से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने यहां शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर आज भी रामायण के एक अनसुने अध्याय का साक्षी माना जाता है।

ताड़का वध और मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्मसंकट

विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जब किशोर राम और लक्ष्मण वन पहुंचे, तो उनका सामना राक्षसी ताड़का से हुआ। यद्यपि ताड़का अधर्म का प्रतीक थी, लेकिन सनातन परंपरा में स्त्री पर शस्त्र उठाना वर्जित माना गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 26 में ताड़का वध का उल्लेख मिलता है, जहां ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्रीराम राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। लेकिन एक स्त्री के प्राण लेने के कारण वे आत्मग्लानी और स्त्री-हत्या के दोष से घिर गए।

इसी महापाप से मुक्ति और आत्मशुद्धि के लिए भगवान राम ने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान कन्याकुमारी जिले के कोइल कस्बे से महज 12 किलोमीटर दूर, पयझर नदी के सुरम्य तट पर एक और शिवलिंग की स्थापना की। इसी देवस्थान को आज हम राघवेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं।

ग्रेनाइट की चट्टानों में कैद हैं त्रेतायुग के साक्ष्य

राघवेश्वर मंदिर (Raghaveshwar Temple) सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि त्रेतायुग के भूगोल का जीवित दस्तावेज है। पूरी तरह से नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थरों से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है।

प्रभु के चरण चिह्न: मंदिर के समीप स्थित पहाड़ियों पर आज भी विशाल पत्थरों पर प्राचीन पदचिह्न मौजूद हैं। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है कि ये कदम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के हैं।

ताड़का की विशाल प्रतिमा: हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पास की पहाड़ियों में ताड़का की एक विशालकाय आकृति बनी हुई है, जो सदियों से इस पौराणिक घटना की गवाही दे रही है।

शिव परिवार: मंदिर के गर्भगृह में श्रीराम द्वारा स्थापित शिवलिंग के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की अत्यंत सौम्य प्रतिमाएं विराजमान हैं।

दक्षिण का वह इतिहास जो मुख्यधारा से छूट गया

भारत के इतिहास और भूगोल को देखें तो भगवान राम के जीवन से जुड़े दो सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग स्थापना के प्रसंग दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। आइए समझें कि ये दोनों मंदिर एक-दूसरे से कितने अलग और महत्वपूर्ण हैं:

विशेषतारामेश्वरम मंदिर (पहला प्रसिद्ध मंदिर)राघवेश्वर मंदिर (दूसरा गुप्त मंदिर)
भौगोलिक स्थितिरामनाथपुरम (समुद्र तट, तमिलनाडु)कन्याकुमारी के पास (पयझर नदी तट)
स्थापना का कारणलंका विजय से पूर्व रावण (ब्राह्मण) वध के दोष से मुक्ति और शिव आशीर्वाद हेतुताड़का (राक्षसी) वध के बाद स्त्री-हत्या के पाप से मुक्ति हेतु
पूजा पद्धतिताली बजाकर और विशेष अभिषेक द्वारा पूजापारंपरिक तमिल और वैदिक पद्धति से ग्रामीणों द्वारा पूजा
मुख्य वास्तुकलाविशाल गलियारे और द्रविड़ शैलीठोस ग्रेनाइट पत्थर की प्राचीन वास्तुकला

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

10 Jun 2026 11:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Raghaveshwar Temple: ताड़का वध के बाद श्रीराम ने क्यों स्थापित किया था राघवेश्वर शिवलिंग?

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