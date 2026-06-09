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Aaj Ka Rashifal, 10 June 2026: ग्रहों के शुभ संयोग से वृषभ राशि को मिल सकती है सफलता, कन्या राशि के लिए शेयर मार्केट में लाभ के योग

Aaj ka Rashifal, 10 June 2026: 10 जून 2026 का दैनिक राशिफल पढ़ें। जानें किन राशियों को मिलेगा करियर और धन में लाभ, किसे रहना होगा सावधान और कैसी रहेगी प्रेम व पारिवारिक स्थिति।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 09, 2026

Daily Horoscope Hindi

Aaj Ka rashifal 10 June 2026 : 10 जून 2026 राशिफल: कई राशियों के लिए करियर और धन के नए अवसर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Today Horoscope 10 June 2026: बुधवार का दिन गणेश जी की कृपा से कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बदलाव लेकर आ सकता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जिससे भावनात्मक फैसलों का प्रभाव बढ़ेगा। कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को खर्च और तनाव से बचने की सलाह है। परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यवसाय से जुड़े मामलों में दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।

आज का राशिफल मेष (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि वालों को धैर्य रखना होगा। कार्यों के परिणाम थोड़े धीमे और देर से मिलने की संभावना रहेगी। खर्च बढ़ेंगे। विरोधी उलझाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। भावनात्मक संबंधों से सहयोग और समर्थन मिलेगा।

  • शुभ रंग: पीच (Peach)
  • शुभ अंक: 7

आज का राशिफल वृषभ (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि वालों के लिए कम प्रयास में अधिक सफलता के योग बन रहे हैं। ज्ञान और अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा सहयोग भी मिलेगा। पुराने संचित पुण्यों के कारण नई उपलब्धियां भी हासिल हो सकती हैं। गुरुजनों के सामने अहंकार दिखाने से बचना होगा।

  • शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट (Bright White)
  • शुभ अंक: 9

आज का राशिफल मिथुन (Aaj Ka Mithun Rashifal)

व्यर्थ के तनावों से दूरी बनानी होगी। कार्य और संस्थान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने से आर्थिक प्रगति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान के प्रति संवेदनशील रहना होगा; उनके विचारों को सम्मान दें।

  • शुभ रंग: हरा (Green)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल कर्क (Aaj Ka Kark Rashifal )

कर्क राशि वालों के घर-परिवार के मुद्दे हावी रहेंगे। मिलजुलकर फैसला लेने और सभी की सहमति प्राप्त करने से संस्थान या परिवार में छोटे पर महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल रहेंगे। छवि में सुधार होगा। भावनात्मक संबंधों में साथी की मदद करनी पड़ सकती है।

  • शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल सिंह (Aaj Ka Singh Rashifal)

परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए संघर्ष करना होगा। शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरतम समय आने की संभावना है।

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक: 9

आज का राशिफल कन्या (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कार्यों की गति बेहतर रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। शेयर मार्केट में लाभ अर्जित करने के योग हैं, परंतु सावधानी रखनी होगी। जोखिम लेने से बचें। भावनात्मक संबंधों में साथी के व्यवहार से अभिभूत रहेंगे।

  • शुभ रंग: डार्क ग्रीन (Dark Green)
  • शुभ अंक: 3

आज का राशिफल तुला (Aaj Ka Tula Rashifal)

किसी खास कार्य या मकसद के लिए प्रयासरत रहने का समय है। धैर्य और स्थिरता से कार्य करना होगा; परिणाम थोड़ी देर से मिल सकते हैं। विरोधियों से अपनी योजनाओं को छुपाकर रखना होगा।

  • शुभ रंग: ब्राउन (Brown)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल वृश्चिक (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को एकाग्रता और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण दिखाना होगा। प्रतिस्पर्धा में कुछ बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम और व्यापार में नई शुरुआत होने की संभावना बन रही है; बस कोशिश करनी होगी।

  • शुभ रंग: डार्क मरून (Dark Maroon)
  • शुभ अंक: 4

आज का राशिफल धनु (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर दिन रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन और अच्छे भोजन का आनंद मिलने की संभावना रहेगी। कार्यस्थल पर आलोचना और कूटनीति की पेचीदगियों में पड़ने से बचना होगा। यात्रा टालें।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
  • शुभ अंक: 6

आज का राशिफल मकर (Aaj Ka Makar Rashifal)

कार्यों की गति स्थिर रह सकती है। नए विचारों और संभावनाओं पर बातचीत होगी। मित्रों और परिजनों के साथ नए व्यवसाय को लेकर मंथन आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना होगा।

  • शुभ रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल कुम्भ (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

पुराने साथियों से मुलाकात के बाद संपर्क बेहतर होंगे। मांगलिक या धार्मिक कार्यों पर अनुमान से अधिक समय और धन खर्च हो सकता है। लापरवाही से बचना होगा और विरोधियों से सावधान रहना होगा।

  • शुभ रंग: पर्पल (Purple)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल मीन (Aaj Ka Meen Rashifal)

परिवार और कार्यों के बीच अच्छा संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। व्यापार में नए अनुभव मिलेंगे। नए संपर्कों पर अधिक भरोसा करने से बचना होगा। जीवनसाथी का महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

  • शुभ रंग: सैफ्रन / केसरिया (Saffron)
  • शुभ अंक: 8

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Aaj Ka Rashifal

राशिफल 2026

Published on:

09 Jun 2026 04:24 pm

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