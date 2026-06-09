Aaj Ka Rashifal, 10 June 2026: ग्रहों के शुभ संयोग से वृषभ राशि को मिल सकती है सफलता, कन्या राशि के लिए शेयर मार्केट में लाभ के योग

Today Horoscope 10 June 2026: बुधवार का दिन गणेश जी की कृपा से कई राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बदलाव लेकर आ सकता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जिससे भावनात्मक फैसलों का प्रभाव बढ़ेगा। कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को खर्च और तनाव से बचने की सलाह है। परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यवसाय से जुड़े मामलों में दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।