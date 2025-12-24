Relationship Horoscope 2026: मेष से मिथुन राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
नया साल रिश्तों के लिहाज़ से कैसा रहेगा, यह जानना हर किसी के लिए जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे रिश्तों, विवाह और संतान सुख को गहराई से प्रभावित करती है। साल 2026 में मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के रिश्तों में अलग-अलग तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
साल 2026 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का शुरुआती चरण चल रहा है और बृहस्पति का पूरा सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है।
मेष राशि वाले स्वभाव से जल्दी निर्णय लेते हैं। इस साल जल्दबाज़ी में विवाह का फैसला लेने से बचें।
उपाय: पूरे साल रोज़ शाम को 108 बार
“ॐ शुं शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें। इससे रिश्तों में संतुलन आएगा।
वृषभ राशि वाले रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साल 2026 उनके लिए रिश्तों में सुधार लेकर आ रहा है।
शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी और संतान का अच्छा सहयोग मिलेगा।
उपाय: पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें, रिश्ते और मजबूत होंगे।
मिथुन राशि वाले रिश्तों में अक्सर कन्फ्यूजन और उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं।
विवाह के लिए साल का अंतिम समय ज्यादा अनुकूल रहेगा।
उपाय: पूरे साल माता लक्ष्मी की उपासना करें, इससे पारिवारिक शांति बनी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग