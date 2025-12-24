24 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: मेष से मिथुन राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर

साल 2026 में मेष राशि को रिश्तों में सावधानी रखनी होगी, वृषभ राशि के रिश्ते मजबूत होंगे और मिथुन राशि वालों को धैर्य व संयम से काम लेना होगा। सही उपाय और समझदारी से रिश्तों में संतुलन बनाया जा सकता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 24, 2025

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

नया साल रिश्तों के लिहाज़ से कैसा रहेगा, यह जानना हर किसी के लिए जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे रिश्तों, विवाह और संतान सुख को गहराई से प्रभावित करती है। साल 2026 में मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के रिश्तों में अलग-अलग तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

मेष राशि (Aries Relationship Horoscope 2026)

साल 2026 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का शुरुआती चरण चल रहा है और बृहस्पति का पूरा सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है।

  • रिश्तों में दूरी और तनाव के योग
  • नजदीकी मित्र, रिश्तेदार या कलीग से मनमुटाव
  • विवाह में विलंब और संतान से जुड़े मामलों में देरी

मेष राशि वाले स्वभाव से जल्दी निर्णय लेते हैं। इस साल जल्दबाज़ी में विवाह का फैसला लेने से बचें।

उपाय: पूरे साल रोज़ शाम को 108 बार

“ॐ शुं शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें। इससे रिश्तों में संतुलन आएगा।

वृषभ राशि (Taurus Relationship Horoscope 2026)

वृषभ राशि वाले रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। साल 2026 उनके लिए रिश्तों में सुधार लेकर आ रहा है।

  • पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे
  • गलतफहमियाँ दूर होंगी
  • अप्रैल के बाद विवाह और संतान के प्रबल योग

शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी और संतान का अच्छा सहयोग मिलेगा।

उपाय: पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें, रिश्ते और मजबूत होंगे।

मिथुन राशि (Gemini Relationship Horoscope 2026)

मिथुन राशि वाले रिश्तों में अक्सर कन्फ्यूजन और उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं।

  • साल 2026 रिश्तों के लिए मध्यम फलदायी
  • क्रोध और वाणी के कारण रिश्तों में तनाव
  • वैवाहिक जीवन और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी

विवाह के लिए साल का अंतिम समय ज्यादा अनुकूल रहेगा।

उपाय: पूरे साल माता लक्ष्मी की उपासना करें, इससे पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

New Year 2026 Rashifal: शुभ संयोग में शुरू होगा साल 2026, जानें राशियों पर असर और शुभ योग
राशिफल
New Year 2026 Rashifal

Published on:

24 Dec 2025 10:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Relationship Horoscope 2026: मेष से मिथुन राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर

