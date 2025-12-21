New Year 2026 Rashifal: शुभ संयोग में शुरू होगा साल 2026, जानें राशियों पर असर और शुभ योग

मेष, वृश्चिक : सफलता तो मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा।

वृष, तुला: नया वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। प्रमोशन भी मिल सकता है।

मिथुन, कन्या : सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। तो वहीं इन्हें भी इंक्रीमेंट मिल सकता है।

कुंभ, मकर : पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वाहन सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। विवादों से दूर रहें।

धनु, मीन: अभी तक रुके कार्य पूरे होंगे। धर्म लाभ मिलने लगेगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

कर्क : नया साल कुछ मानसिक तनाव लेकर आ सकता है।

शुभ संयोग में शुरू होगा नया साल 2026 : ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, अंग्रेजी नववर्ष 2026 का आगाज गुरु प्रदोष और रवि योग जैसे दुर्लभ संयोगों में हो रहा है। जानें 2026 का वार्षिक राशिफल। मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के बाद आपको सफलता मिलेगी।