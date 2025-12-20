Weekly Horoscope 21 To 27 December : 2026 की दस्तक से पहले बड़ा बदलाव! जानें दिसंबर के इस सप्ताह का पूरा लेखा-जोखा

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके जीवन से जुड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस पूरे सप्ताह आपको स्वजनों और इष्ट-मित्रों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में विशेष परिश्रम और भागदौड़ से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। इस दौरान कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामले में मामला आपके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह पूरी हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नये काम में हाथ आजमा सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य शासन या सत्ता से जुड़ा हुआ है तो इस सप्ताह वह बन जाएगा।