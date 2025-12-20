20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Weekly Horoscope 21 To 27 December : 2026 की दस्तक से पहले बड़ा बदलाव! जानें दिसंबर के इस सप्ताह का पूरा लेखा-जोखा

Saptahik Rashifal 21 To 27 December 2025 : साल 2025 के आखिरी सप्ताह (21-27 दिसंबर) का राशिफल यहाँ पढ़ें। ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जानें तुला से मीन राशि तक का करियर, व्यापार और प्रेम जीवन का पूरा हाल।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Dec 20, 2025

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल ( 21 से 27 दिसंबर 2025 ) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 21 To 27 December : साल 2025 विदा लेने की ओर है और दिसंबर का यह आखिरी सप्ताह (21 से 27 दिसंबर) हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगी, तो कुछ जातकों को संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष डा. अनीष व्यास के विश्लेषण के अनुसार, इस सप्ताह तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए करियर, वित्त, और रिश्तों के क्या मायने हैं, आइये विस्तार से जानते हैं। क्या यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लेकर आएगा या चुनौतियां? जानिए अपना विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

तुला साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बाजार में आई मंदी के चलते बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध तो ठीक-ठाक रहेगा लेकिन उत्तरार्ध में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। इस आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे कार्यों से उचित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

यह सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए भी मध्यम बना हुआ है। ऐसे में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने अथवा कामकाज में लापरवाही करने की भूल बिल्कुल न करें अन्यथा आपको अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का शार्टकट लेने या फिर कहें नियम-कानून का उल्लंघन करने से बचें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने कागजी कार्य पूरे करके रखें।

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए तुला राशि के जातकों को अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर आपकी अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर से तकरार हो सकती है। ऐसे में चीजों को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें।
उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से अपने धन का प्रबंधन करके चलें और धन के लेनदेन में सावाधानी बरतें। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के लिए किये गये प्रयासों में सफलता न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के कार्य अथवा स्थान में बदलाव के भी आसार बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू पाने की आवश्यकता बनी रहेगी।

सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर भाई-बहनों से तकरार हो सकती है। इस दौरान पारिवारिक शांति भंग होने की आशंका बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। यात्रा थकान भरी लेकिन फलदायी साबित होगी। इस दौरान आप अपने संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे। आपकी दैनिक आय में बहुत हद तक वृद्धि भी होगी लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में नियम और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है।

इस सप्ताह आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए अन्यथा जल्दबाजी में बनती बात भी बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके जीवन से जुड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस पूरे सप्ताह आपको स्वजनों और इष्ट-मित्रों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में विशेष परिश्रम और भागदौड़ से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। इस दौरान कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामले में मामला आपके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह पूरी हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग किसी नये काम में हाथ आजमा सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य शासन या सत्ता से जुड़ा हुआ है तो इस सप्ताह वह बन जाएगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी मुलाकात किसी विशिष्ट व्यक्ति से संभव है। जिसकी मदद से भविष्य में आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा अथवा किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के सत्संग का लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को इस दौरान विशेष लाभ होने की संभावना है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका अधिकांश समय अपने शुभचिंतकों और संगी-साथी के साथ हंसी-खुशी कटेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

मकर साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Capricorn)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह काफी भागदौड़ वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपका पूरा ध्यान घरेलू मसलों को सुलझाने पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान घर के किसी सदस्य की सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मंदी लिए रहने वाला है। हालांकि फिर भी निर्वाह योग्य धन की आवक बनी रहेगी। विघ्न-बाधाओं के बावजूद आपकी जरूरतें येन-केन-प्रकारेण पूरी होती रहेंगी।

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा बनते काम भी अटक सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको किसी के विवाद में पड़ने से बचना होगा अन्यथा अपमान झेलने के साथ कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान मानसिक विकारों से तनाव और आलस्य में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों का अपने सहयोगी के साथ किसी बात को विवाद होने की आशंका रहेगी। इस दौरान आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने के लिए शाजिश रच सकते हैं।

मकर राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के दौरान सावधानी अपेक्षित रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और अपने सामान का ध्यान रखें। प्रेम संबंध में कुछ खटास आने आशंका है। लव पार्टनर से मेल-मुलाकात न हो पाने और मतभेद के चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र तथा उसकी जरूरतों को पूरा करें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अति उत्साह से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान जल्दबाजी अथवा अति आत्मविश्वास के कारण आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक और सलीके से करने का प्रयास करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर-परिवार में पैतृक संपत्ति आदि को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन का लेन-देन सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा।

इस सप्ताह यदि आप बुद्धिमानी के साथ अपनी उर्जा और समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको कार्यों में उम्मीद से अधिक सफलता भी मिल सकती है। कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर सुकून मिलेगा। जो लोग एक ही तरह का कार्य करते हुए उब गये हैं, वे नये प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं।

इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। इस सप्ताह आप अपना अधिक समय अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बिताने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से परिवार संग पिकनिक-पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: शिवलिंगाष्टकं स्तोत्र का पाठ करें।

मीन साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope Pisces)

मीन राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस सप्ताह पैसा और प्यार दोनों आपकी झोली में गिरेगा। स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर साथ जुड़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। भूमि-भवन या वाहन से जुड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप किसी कारोबार को शुरु करने या फिर भूमि-भवन आदि के लिए लोन के लिए प्रयासरत थे तो आपकी कोशिशें इस सप्ताह रंग लाएंगी और धन का इंतजाम हो जाएगा।

सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको रोजी-रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूर्व में किये गये निवेश से लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति संभव है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। घर-परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप पर माता-पिता का पूरा आशीर्वाद बरसेगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ पर्व-उत्सव आदि मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

