19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal : सूर्य-मंगल-शुक्र के राजयोग का असर: इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा धन और खुशियों का साथ?

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 December 2025 : 21 से 28 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। सूर्य, मंगल और शुक्र के राजयोग से किन राशियों को मिलेगा धन, सफलता और खुशियों का साथ? जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का विस्तृत टैरो भविष्यफल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 19, 2025

Weekly Tarot Rashifal : 

Weekly Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल 21–28 दिसंबर 2025: तुला से मीन तक, राजयोग और ग्रहों का बड़ा प्रभाव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Saptahik Tarot Rashifal 21 To 27 December 2025 : पौष मास का 16वां दिन और नया सप्ताह कई राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। इस सप्ताह सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में एक साथ विराजमान होकर मंगलादित्य और शुक्रादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा के लगातार राशि परिवर्तन से कलात्मक, विष और ग्रहण योग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह कई राशियों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों के अंत और नई खुशियों की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जानिए तुला से मीन राशि तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

सप्ताह में तुला राशि के जातकों की आय बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस हफ्ते आपकी आय में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि, सप्ताह के मध्य में आप अपने प्रयासों से निराश हो सकते हैं। आर्थिक मामले भी कमजोर हो सकते हैं और जिस मदद की आप उम्मीद कर रहे थे, वह नहीं मिल पाएगी। गुरुवार की शाम से चीजें बेहतर होने लगेंगी और आपको दोस्तों से सहयोग की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal)

सप्ताह में काफी आनंदित महसूस करेंगे। आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आप नए प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या सुलझ जाएगी। साथ ही इस हफ्ते आपके कामकाज में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। हालांकि, शुक्रवार और शनिवार को आपको निराशा हो सकती है। आप अपने काम में रुचि खो सकते हैं और सामान्य से अधिक आलसी महसूस कर सकते हैं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal)

सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए खुशियों और उत्साह से भरा रहने वाला है। इस हफ्ते आप किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना खुश महसूस करेंगे। आस-पास के लोगों की मदद करने में आपको खुशी मिलेगी। इस हफ्ते आप अपने कामकाज पर काफी गर्व महसूस करेंगे। मंगलवार और बुधवार को आपका काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और आपको लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस हफ्ते आपकी अपने भाई बहन से अच्छी बनेगी।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Tarot Rashifal)

सप्ताह में मकर राशि के लोगों के खर्चे काफी ज्यादा रहने वाले हैं। इस हफ्ते आपका सामना कई चुनौतियां रहने वाली हैं। हो सकता है की आपकी योजनाएं आपके हिसाब से न चल पाएं। लेकिन, सप्ताह के मध्य से आपकी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। आप शुक्रवार और शनिवार को यात्रा करेंगे और आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Tarot Rashifal)

सप्ताह कुंभ राशि के जातक अपनी चिंताओं से थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। आपके बच्चों का सहयोग और उपलब्धियां आपको खुशी देंगी। आप नई परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे, साथ ही आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, और आपकी आय में कमी आ सकती है। आप निराश महसूस कर सकते हैं, और दोस्तों से मदद नहीं मिल सकती है।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Tarot Rashifal)

मीन राशि के लोगों को सप्ताह में प्रगति के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपने बच्चों से खुशी मिलेगी और काम के नए अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने की भी संभावना है। आपको अपनी आय में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही इस हफ्ते आपको वरिष्ठ लोगों से निराशा का सामना करना पड़ सकता है।।

ये भी पढ़ें

Wealth Prediction for 2026 : 2026 में मालामाल होने का संकेत! जानें जन्मतिथि अनुसार धन योग
धर्म/ज्योतिष
Wealth Prediction for 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

19 Dec 2025 03:16 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Weekly Tarot Rashifal : सूर्य-मंगल-शुक्र के राजयोग का असर: इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा धन और खुशियों का साथ?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology: बहुत ही इमोशनल होते हैं इस मूलांक के जातक, टूट कर करते हैं प्यार

Numerology
धर्म/ज्योतिष

मंगलादित्य-शुक्रादित्य योग का असर: मेष से कन्या राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा यह सप्ताह

Weekly Tarot Reading 21 To 27 December 2025
राशिफल

Vastu Tips: घर पर मोरपंख कहां रखना चाहिए? जानिए इसका वास्तु नियम

Vastu Tips For Morpankh
धर्म/ज्योतिष

क्या घर में शनिदेव की मूर्ति रखना सही है? शास्त्र और ज्योतिष का सच

Shanidev Puja Vidhi
धर्म/ज्योतिष

January Vrat Tyohar 2026 List: जनवरी के महीने में पड़ेंगे ये व्रत- त्योहार, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

January Vrat Tyohar 2026 List
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.