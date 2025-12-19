Weekly Tarot Rashifal : सूर्य-मंगल-शुक्र के राजयोग का असर: इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा धन और खुशियों का साथ?

Saptahik Tarot Rashifal 21 To 27 December 2025 : पौष मास का 16वां दिन और नया सप्ताह कई राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। इस सप्ताह सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में एक साथ विराजमान होकर मंगलादित्य और शुक्रादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा के लगातार राशि परिवर्तन से कलात्मक, विष और ग्रहण योग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह कई राशियों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों के अंत और नई खुशियों की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जानिए तुला से मीन राशि तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल।