19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Wealth Prediction for 2026 : 2026 में मालामाल होने का संकेत! जानें जन्मतिथि अनुसार धन योग

Lakshmi Prapti Upay by Birth Date : अगर आप भी 2026 में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख के अनुसार कुछ उपाय कर सकते हैं। अपने मूलांक के हिसाब से जानिए कैसे आएगा पैसा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 19, 2025

Wealth Prediction for 2026

Wealth Prediction for 2026 : आपका अपना 2026 मनी रोडमैप (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Date of Birth Numerology 2026 : पैसा, सच कहें तो, आज के समय में खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज बन गया है। हर कोई चाहता है कि आने वाले साल में उसकी जेब भरी रहे। तो अगर आप भी यही ख्वाहिश रखते हैं, तो अपनी जन्मतिथि के हिसाब से कुछ आसान और असरदार आध्यात्मिक तरीके आजमा सकते हैं। चलिए, एक-एक करके जानते हैं क्या करना है—

जिनकी जन्मतिथि है: 1, 10, 19, 28

ये लोग सूर्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि 2026 में भगवान सूर्य की पूजा करें, हर सुबह उन्हें अर्घ्य दें और उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला लें। इससे पैसे और दौलत के रास्ते खुलेंगे।

जिनकी जन्मतिथि है: 2, 11, 20, 29

आप चंद्र ग्रह के प्रभाव में हैं। आपको सलाह है कि पूर्णिमा या अमावस्या को छोड़कर, किसी भी शुभ दिन रात को चांदनी में बैठें और चंद्र मंत्र का जाप करें। इससे धन बढ़ेगा।

जिनकी जन्मतिथि है: 3, 12, 21, 30

इन तारीखों में जन्में लोग बृहस्पति ग्रह से जुड़े होते हैं। आपके लिए हर गुरुवार और शुक्रवार "श्री सूक्तम" का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। इससे पैसे की कमी दूर होती है।

जिनकी जन्मतिथि है: 4, 13, 22, 31

राहु ग्रह के तहत आने वाले लोगों को सलाह है कि शिव मंदिर जाएं। वहाँ थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें, भगवान से मन की बात कहें और आशीर्वाद लें। इससे धन के नए रास्ते खुलते हैं।

जिनकी जन्मतिथि है: 5, 14, 23

बुध ग्रह वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त (सुबह-सुबह) में कागज पर अपनी इच्छाएँ लिखें। ऐसा करने से पैसे और दौलत की संभावना बढ़ती है।

जिनकी जन्मतिथि है: 6, 15, 24

शुक्र ग्रह के प्रभाव में आने वाले लोग जल अभिषेक करें। यह आपके लिए धन संपत्ति पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है।

जिनकी जन्मतिथि है: 7, 16, 25

केतु ग्रह वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी मनचाही इच्छाओं का ध्यान करना चाहिए। इससे पैसा और दौलत मिलती है।

जिनकी जन्मतिथि है: 8, 17, 26

शनि ग्रह के लोग कपूर और लौंग से छोटा सा अनुष्ठान करें। कपूर में लौंग डालकर जलाएं और फिर थोड़ी देर चुपचाप बैठें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और पैसों की राह आसान होती है।

जिनकी जन्मतिथि है: 9, 18, 27

मंगल ग्रह के प्रभाव में आने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी के पैरों से तिलक लगाएं और वो तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे पैसों की परेशानियाँ दूर होंगी और धन आकर्षित होगा।

तो बस, अपनी जन्मतिथि देखिए और अपनाइए ये तरीके। 2026 में आपके पास भी तरक्की का मौका है।

ये भी पढ़ें

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या की शाम में करें ये अचूक उपाय, खुल जाएगा बंद किस्मत का दरवाजा
धर्म/ज्योतिष
Paush Amavasya upay

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Wealth Prediction for 2026 : 2026 में मालामाल होने का संकेत! जानें जन्मतिथि अनुसार धन योग

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर पर मोरपंख कहां रखना चाहिए? जानिए इसका वास्तु नियम

Vastu Tips For Morpankh
धर्म/ज्योतिष

क्या घर में शनिदेव की मूर्ति रखना सही है? शास्त्र और ज्योतिष का सच

Shanidev Puja Vidhi
धर्म/ज्योतिष

January Vrat Tyohar 2026 List: जनवरी के महीने में पड़ेंगे ये व्रत- त्योहार, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

January Vrat Tyohar 2026 List
धर्म/ज्योतिष

शनिश्चरी अमावस्या कब है? इस दिन गलती से भी न करें ये काम

Paush Amavasya Shanishchari Amavasya
धर्म/ज्योतिष

Mulank 8 Prediction 2026: मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, मेहनत से बनेंगे बड़े योग

Birth Date 8 Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.