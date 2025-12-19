Wealth Prediction for 2026 : 2026 में मालामाल होने का संकेत! जानें जन्मतिथि अनुसार धन योग

Wealth Prediction for 2026 : आपका अपना 2026 मनी रोडमैप (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Date of Birth Numerology 2026 : पैसा, सच कहें तो, आज के समय में खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज बन गया है। हर कोई चाहता है कि आने वाले साल में उसकी जेब भरी रहे। तो अगर आप भी यही ख्वाहिश रखते हैं, तो अपनी जन्मतिथि के हिसाब से कुछ आसान और असरदार आध्यात्मिक तरीके आजमा सकते हैं। चलिए, एक-एक करके जानते हैं क्या करना है—
ये लोग सूर्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि 2026 में भगवान सूर्य की पूजा करें, हर सुबह उन्हें अर्घ्य दें और उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला लें। इससे पैसे और दौलत के रास्ते खुलेंगे।
आप चंद्र ग्रह के प्रभाव में हैं। आपको सलाह है कि पूर्णिमा या अमावस्या को छोड़कर, किसी भी शुभ दिन रात को चांदनी में बैठें और चंद्र मंत्र का जाप करें। इससे धन बढ़ेगा।
इन तारीखों में जन्में लोग बृहस्पति ग्रह से जुड़े होते हैं। आपके लिए हर गुरुवार और शुक्रवार "श्री सूक्तम" का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। इससे पैसे की कमी दूर होती है।
राहु ग्रह के तहत आने वाले लोगों को सलाह है कि शिव मंदिर जाएं। वहाँ थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें, भगवान से मन की बात कहें और आशीर्वाद लें। इससे धन के नए रास्ते खुलते हैं।
बुध ग्रह वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त (सुबह-सुबह) में कागज पर अपनी इच्छाएँ लिखें। ऐसा करने से पैसे और दौलत की संभावना बढ़ती है।
शुक्र ग्रह के प्रभाव में आने वाले लोग जल अभिषेक करें। यह आपके लिए धन संपत्ति पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
केतु ग्रह वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी मनचाही इच्छाओं का ध्यान करना चाहिए। इससे पैसा और दौलत मिलती है।
शनि ग्रह के लोग कपूर और लौंग से छोटा सा अनुष्ठान करें। कपूर में लौंग डालकर जलाएं और फिर थोड़ी देर चुपचाप बैठें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और पैसों की राह आसान होती है।
मंगल ग्रह के प्रभाव में आने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी के पैरों से तिलक लगाएं और वो तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे पैसों की परेशानियाँ दूर होंगी और धन आकर्षित होगा।
तो बस, अपनी जन्मतिथि देखिए और अपनाइए ये तरीके। 2026 में आपके पास भी तरक्की का मौका है।
