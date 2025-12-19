Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या की शाम में करें ये अचूक उपाय, खुल जाएगा बंद किस्मत का दरवाजा

chatgpt Ai genreated
Paush Amavasya 2025 Upay: आज यानि 19 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी अमावस्या पौष अमावस्या मनाई जा रही है। पौष अमावस्या की तिथि गंगा स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम तिथियों में से एक मानी जाती है। पौष अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और परिवार पर सदा पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन किए गए कुछ खास उपायों को करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि पौष अमावस्या की शाम में किन उपायों को करना चाहिए।
पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं दीपक
धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या की शाम में आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और साधक के जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन दीपदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं।
घर की दक्षिण दिशा में जलाएं दीया
शास्त्रों में घर की दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। पौष अमावस्या के दिन शाम में संध्या वंदन के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। इस दिशा में दीपक रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर पूर्वजों की कृपा सदा बनी रहती है।
पौष अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम
धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या पर आप काले रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप काले रंग के कपड़े या काला कंबल जरूर दान करें। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। पौष अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की जरूर पूजा करें। इस दिन पूजा करते समय आप पीपल के पेड़ की सात बार परिक्रमा करें और अपने परिवार की सुख, शांति की कामना करें।
