Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या की शाम में करें ये अचूक उपाय, खुल जाएगा बंद किस्मत का दरवाजा

Paush Amavasya 2025 Upay: आज यानि 19 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी अमावस्या पौष अमावस्या मनाई जा रही है। पौष अमावस्या की तिथि गंगा स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम तिथियों में से एक मानी जाती है। पौष अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और परिवार पर सदा पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन किए गए कुछ खास उपायों को करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि पौष अमावस्या की शाम में किन उपायों को करना चाहिए।