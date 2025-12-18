इन 9 राशि वालों को मनचाही चीज देती हैं मां लक्ष्मी, स्तुति में छुपा है आसान तरीका

Shukrawar ke Upay: माता लक्ष्मी बहुत ही कृपामयी होती हैं। माना जाता है कि, अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सारी मनोकामनाएं मां पूरी कर देती हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, लक्ष्मी स्तुति के नियमित पाठ से मां खुश होती हैं। मां अपने हर भक्त पर समान भाव से कृपा करती हैं...लेकिन मान्यता है कि, कुछ राशियों के जातकों से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस लेख में हम उन्हीं 9 राशियों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर मां खूब कृपा करती हैं। साथ ही लक्ष्मी स्तुति (Lakshmi Stuti Lyrics in Hindi) भी दे रहे हैं, ताकि इसका नियमित और खासकर शुक्रवार के दिन पाठ कर आप मां का आशीर्वाद आसानी से पा सकें। बस ध्यान रखें कि, पाठ करते वक्त आपका पूर्ण विश्वास, समर्पण और सच्ची श्रद्धा मां के प्रति हों।