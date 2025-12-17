Vivah Muhurat 2026: साल 2026 में कब- कब बजेगी शहनाई, यहां देखिए सारे शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026 (विवाह शुभ मुहूर्त 2026): हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का बहुत ही खा महत्व है। हमारे यहां कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य बिना शुभ मुहूर्त के नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब बात की शादी की हो तो शुभ मुहूर्त का देखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शादी हमारे 16 संस्कारों में से एक मानी जाती है, इसलिए शादी करने से पहले हमें शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना शुभ मुहूर्त में की गई शादी में बहुत सारी समस्याएं आती है। वहीं अगर हम शुभ मुहूर्त और अच्छे लग्न में विवाह करते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज हम आपको यहां साल 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए यहां देखते हैं विवाह के शुभ मुहूर्त के सारे डेट्स।