2026 Prediction Mulank 7: मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, कुछ खास बातों का रखें ख्याल

Moolank 7 Prediction 2026 : मूलांक 7 यानी आप किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं। सात नंबर के लिए 2026 का साल विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और सफलता लेकर आ रहा है। सात नंबर केतु का नंबर माना जाता है, जो रहस्य, गहरे ज्ञान और जीवन में बदलाव की ऊर्जा लाता है।