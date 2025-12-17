17 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

2026 Prediction Mulank 7: मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, कुछ खास बातों का रखें ख्याल

2026 Prediction Mulank 7: मूलांक सात वालों के लिए 2026 साल आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और सफलता का है। करियर, निवेश, क्रिएटिविटी और अध्यात्मिक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना और शुभ उपाय अपनाना अत्यंत लाभकारी रहेगा।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 17, 2025

moolank 7 (pc: gemini generated)

moolank 7 (pc: gemini generated)

Moolank 7 Prediction 2026 : मूलांक 7 यानी आप किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं। सात नंबर के लिए 2026 का साल विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और सफलता लेकर आ रहा है। सात नंबर केतु का नंबर माना जाता है, जो रहस्य, गहरे ज्ञान और जीवन में बदलाव की ऊर्जा लाता है।

आध्यात्मिक और मानसिक विकास

2026 आपके लिए आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक मजबूती का साल रहेगा। इस साल ज्ञान में प्रगति होगी और रहस्यों से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक संतुलन आपको आंतरिक शक्ति देंगे। जो लोग रिसर्च, साइंस, तकनीकी या ओकल्ट/स्पिरिचुअल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह साल अत्यंत शुभ रहेगा।

यह भी पढ़ें: 2026 Prediction Mulank 6: मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा साल 2026 ? यहां जानें

करियर और निवेश

सात नंबर के लिए करियर में निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। धन संबंधी स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन कभी-कभी खर्च भी बढ़ा दिखाई दे सकता है। लंबी सोच और सतर्क निवेश आपके लिए लाभकारी होंगे।

संपर्क और प्रेम जीवन

सात नंबर वाले व्यक्तियों को परिवार और पार्टनर के साथ पारदर्शिता और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें और समय दें। यह साल भावनात्मक संतुलन बनाने में मदद करेगा।

यह भी पढ़ें: मूलांक 5 का साल 2026 कैसा रहेगा? जानें करियर, पैसा और प्रेम का हाल

सेहत और शुभ उपाय

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, जैसे नींद, पैरों या जोड़ों की समस्याएं, हल्की रूप में महसूस हो सकती हैं। शुभ महीने: जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। शुभ रंग: भूरा, हल्का नीला, हल्का पीला। शुभ दिन: गुरुवार।

उपाय:

  • मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
  • ओम केतवाय नमः, ओम गणेशाय नमः और गणेश अथर्वशीष का पाठ करें।
  • पीले फल, पीली मिठाइयां दान करें।
  • गुरुवार को किसी धर्मस्थल पर झंडा लगवाएं।

यह भी पढ़ें: Numerology: मल्टी टैलेंटेड होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, हर काम में पाती हैं सफलता

17 Dec 2025 10:37 am

धर्म/ज्योतिष

