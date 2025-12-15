मूलांक 5 का साल 2026 कैसा रहेगा? जानें करियर, पैसा और प्रेम का हाल

मूलांक 5 (pc: gemini generated)
मूलांक 5 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो। इस मूलांक के स्वामी बुध महाराज माने जाते हैं, जिन्हें बुद्धि, व्यापार, वाणी और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा जाता है। साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए प्रगति, अवसर और बदलाव से भरा रहने वाला है। नववर्ष 2026 आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए रास्ते खोलने के संकेत दे रहा है।
साल 2026 में मूलांक 5 वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और बेहतर कनेक्शन मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह साल विस्तार और मुनाफे का रहेगा। एक से अधिक आय स्रोत बन सकते हैं और साइड बिजनेस या फ्रीलांस वर्क से भी लाभ होगा। नेटवर्किंग, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, मोटिवेशन, राजनीति और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह साल खासतौर पर शुभ है।
2026 में धन से जुड़ी पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी। आय में वृद्धि होगी और सेविंग्स पर भी ध्यान जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने के लिए यह साल अनुकूल माना जा रहा है। समझदारी से किए गए फैसले भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकते हैं।
प्रेम जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। हालांकि, मूलांक 5 वालों का फ्लर्टी और हंसी-मजाक वाला स्वभाव कभी-कभी गलतफहमी पैदा कर सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम और तनाव से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। अनुशासन, योग और सही दिनचर्या अपनाने से आप खुद को फिट रख पाएंगे। गॉसिप और अनावश्यक बातों से दूरी बनाना इस साल जरूरी होगा।
शुभ रंग: हरा
शुभ दिन: बुधवार
शुभ महीने: मई, सितंबर, नवंबर
शुभ मंत्र: ॐ बुं बुद्धाय नमः
हरे वस्त्र पहनना, हरी दाल, मूंग या धनिया का दान करना और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। गणेश अथर्वशीर्ष, दुर्गा चालीसा और मां भगवती की आराधना से मानसिक शांति और सफलता मिलेगी।
