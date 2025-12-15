Vastu Tips: क्या घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं? जानिए वास्तु नियम

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर कुछ खास पेड़ पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के नियमानुसार किसी भी पौधे को घर में लगाने से घर में सुख, समृद्धि आती है और सेहत पर ही अच्छा असर पड़ता है। आजकल लोग घर को सजाने के चक्कर में घर में कोई भी पौधा लगा लेते हैं, लेकिन घर में किसी भी तरह के पेड़ पौधे लगाने से पहले हमें वास्तु शास्त्र के नियमों का पालना करना चाहिए। यदि हम वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें कई की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में शमी के पोधे का संबंध भगवान शिव और शनि देव से बताया गया है। इस पौधे को घर में लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन इसको घर में लगाने से पहले हमें वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं शमी पौधे के लिए वास्तु नियम।