15 दिसंबर 2025

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Shukra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में साल का आखिरी शुक्र गोचर , इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत

Shukra Gochar 2025: साल 2025 में दिसंबर के महीने में साल का आखिरी शुक्र गोचर होने जा रहा है। ये शुक्र गोचर राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आइए जाने किन राशि वालों को शुक्र गोचर से लाभ मिलेगा।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 15, 2025

Shukra Gochar 2025

istock

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है उनको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस साल 20 दिसंबर 2025 को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर साल का आखिरी शुक्र गोचर होगा। शुक्र ग्रह के धनु राशि में प्रवेश करने का प्रभाव हर राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातक के लिए लाभकारी रहने वाली है। वहीं कुछ राशिवालों को इस शुक्र गोचर से भारी नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि शुक्र गोचर से किन राशि वालों की किस्मत चमक सकती है।

इन राशि वालों को होगा लाभ

मेष राशि
आपकी राशि में शुक्र का गोचर सातवें भाव में होने जा रहा है। इस भाव में शुक्र गोचर से आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी नई नौकरी के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आप काम के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। कारोबार कर रहे लोगों का मुनाफा हो सकता है।

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र गोचर शुभ साबित होगा। इस समय में आप जो काम लंबे समय से अटका हुआ है वो पूरा हो सकता है। आपकी राशि में शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जो आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। आपकी कोई नई बिजनेस डील पक्की हो सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह की बात चल रही हो वो पक्की हो सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। किसी लंबी बिमारी से छुटकारा मिल सकता है।

तुला राशि
तुला राशि के तृतीय भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो लोग नये काम की तलाश में हैं उनकी तलाश पूरी हो सकती है। कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।

मकर राशि
आपकी राशि में शुक्र पांचवें भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। देश- विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। आपका रुका हुआ सारा काम पूरा हो सकता है। इस दौरान आपके करियर में उन्नति हो सकती है। काम के सिलसिले में परिवार से ज्यादा दूर रहना पड़ सकता है। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में साल का आखिरी शुक्र गोचर , इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत

