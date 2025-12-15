Shukra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में साल का आखिरी शुक्र गोचर , इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है उनको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस साल 20 दिसंबर 2025 को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर साल का आखिरी शुक्र गोचर होगा। शुक्र ग्रह के धनु राशि में प्रवेश करने का प्रभाव हर राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातक के लिए लाभकारी रहने वाली है। वहीं कुछ राशिवालों को इस शुक्र गोचर से भारी नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि शुक्र गोचर से किन राशि वालों की किस्मत चमक सकती है।