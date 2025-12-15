Aaj Ka Rashifal 16 December : आज का राशिफल 16 दिसंबर 2025: मंगलवार को हनुमान कृपा, इन 10 राशियों को धन और सफलता

Aaj Ka Rashifal 16 December : 16 दिसंबर 2025 से पौष मास का 12वां दिन और हनुमान जी की आराधना का पावन दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुम्भ राशि वालों के लिए राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, स्थान परिवर्तन और सफलता के योग बन रहे हैं। आज के दैनिक राशिफल में पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए कैसा रहेगा मंगलवार का राशिफल।