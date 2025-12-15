15 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Rashifal 16 December : आज का राशिफल 16 दिसंबर 2025: मंगलवार को हनुमान कृपा, इन 10 राशियों को धन और सफलता

Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल 16 दिसंबर 2025 : आज 16 दिसंबर 2025 से पौष मास का 12वां दिन है। आज मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। आज के दैनिक राशिफल कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ और गुड लक लेकर आ रहा है। (Daily Horoscope Tuesday)

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 15, 2025

Aaj Ka Rashifal 16 December 2025

Aaj Ka Rashifal 16 December 2025 : आज का राशिफल: (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 16 December : 16 दिसंबर 2025 से पौष मास का 12वां दिन और हनुमान जी की आराधना का पावन दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुम्भ राशि वालों के लिए राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, स्थान परिवर्तन और सफलता के योग बन रहे हैं। आज के दैनिक राशिफल में पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए कैसा रहेगा मंगलवार का राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

मन की दिशा सकारात्मक रहेगी। कार्य स्थल पर मिल रही चुनौतियों को सहज तरीके से हल करने में सफल रहेगें। विरोधी दबाव मे दबाव बनाने का प्रयास करेगें। उच्च अधिकारियों का समर्थन लेना होगा।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। रोकते रोकते भी खर्च पूर्व निर्धारित सीमा से आगे जा सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे की मदद करने के अवसर मिलेंगे। आपसी विश्वास मजबूत होगा।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

नई तकनीकी सीखने में रुचि बढ़ेगी। शिक्षार्थियों को अपनी एकाग्रता का लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नई परिस्थितियों में ढलने में समय लगेगा। कार्य व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

कार्य से ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेखन और नाट्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा और आय की वृद्धि होने की संभावना है। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

दूर दृष्टि का लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति के अवसर सामने हैं पारिवारिक जीवन में अधिकारों को लेकर नए समझौते हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को उन्नति के लिए उच्च सम्पर्कों की मदद लेनी होगी।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

महत्वपूर्ण वार्तालाप में अपना पक्ष रखने की जल्दबाजी न करें। नई जॉब का इंतजार कर रहे हैं लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंधों में जिम्मेवारी उठाने का समय है। संबंध अग्नि परीक्षा से गुजर सकते हैं।
शुभ रंग : लाईट ग्रीन
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

एक साथ कई कार्यो में गति आने से सभी को संभालना आसान नहीं रहेगा। सही कार्य योजना ही सभी कार्यों में सफलता दिला सकती है। सकारात्मक समय का भरपूर लाभ उठाने के लिए क्षमता से ऊपर जाकर प्रयास करने होंगे।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आशंकाएं निर्मूल सिद्ध होगी। तनाव लेने की अपेक्षा अपने कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। बड़े खर्चो की अपेक्षा छोटे निवेश से जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते है।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आर्थिक रूप से बेहतर दिन है। प्रयासों को सफलता मिलेगी। नए यहां पर एक संबंध बन सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े लोग ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

व्यस्तताओं से भरा दिन है मशीनरी और तकनीकी से जुड़े कार्यों में अधिक सफलता मिल सकती है पारिवारिक जीवन शुष्क रह सकता है यात्रा सफल रहेगी साझेदारों से बातचीत में ज्यादा सख्त होने से बचना होगा
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

भावनात्मक संबंधों से ज्यादा अपेक्षा रखना तनाव में डाल सकता है नई उपलब्धियां हासिल करने का समय है प्रयास करने होंगे राजनीतिक तौर पर नए समीकरणों का लाभ मिलेगा उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्र रहना होगा
शुभ रंग : डार्क ग्रीन
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

नई समीकरण बन रहे हैं शक्ति संतुलन पर नजर रखनी होगी नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं विरोधियों से सावधान रहना होगा जीवनसाथी की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी ससुराल से आर्थिक मदद मिल सकती है
शुभ रंग : पर्पल कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

15 Dec 2025 04:59 pm

Published on:

15 Dec 2025 04:34 pm

