Shani Dhaiya 2026: साल 2026 में इन दो राशि वालों को झेलनी पड़ेगी शनि की ढैय्या, हर काम में हो सकता है नुकसान

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 2026 बहुत सारी समस्याएं लेकर आ सकता है। आपकी कुंडली में भा शनि ढैय्या का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस समय में परिवार के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। इसके साथ ही आपके सारे काम में समस्याएं आ सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ वाद- विवाद बढ़ सकता है। आपको बहुत सारी चिंताएं सता सकती हैं। पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। शनि ढैय्या के प्रकोप से बचने के लिए हर रोज हनुमान जी की पूजा करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव थोड़े कम हो सकते हैं।