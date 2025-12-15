15 December 2025,

Monday

धर्म/ज्योतिष

साल 2026 में किन राशियों को मिलेगी पैसों और करियर में सफलता? ये लोग बरतें सावधानी

वर्ष 2026 में धन और करियर दोनों में बदलाव के योग हैं। सही योजना, सावधानी और मेहनत से यह साल कई राशियों के लिए उन्नति लेकर आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 15, 2025

2026 राशिफल (pc: gemini generated)

2026 राशिफल (pc: gemini generated)

नए साल की शुरुआत होते ही हर व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आने वाला साल धन और करियर के लिहाज़ से कैसा रहेगा। वर्ष 2026 को ज्योतिषीय दृष्टि से एक परिवर्तनकारी वर्ष माना जा रहा है। इस साल सूर्य वर्ष के स्वामी हैं, जबकि बृहस्पति और शुक्र धन और वैभव के प्रमुख कारक रहेंगे। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि 2026 में जहां कुछ लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी, वहीं कई लोगों को बड़े बदलावों से गुजरना पड़ सकता है।

साल 2026 का सामान्य आर्थिक संकेत

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वर्ष 2026 में बृहस्पति की स्थिति उतार-चढ़ाव वाली रहेगी। इसका सीधा असर आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। निवेश के मामलों में सावधानी आवश्यक होगी, क्योंकि गलत निर्णय से धन हानि की आशंका बनी रहेगी। हालांकि शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण जीवन में सुविधाओं और भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी।

करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन

वर्ष 2026 में करियर के क्षेत्र में बदलाव के योग प्रबल हैं। अप्रैल से अक्टूबर के बीच नौकरी बदलने, प्रमोशन या स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ लोग मजबूरी में करियर परिवर्तन करेंगे। शनि का प्रभाव यह संकेत देता है कि मेहनत करने वालों को देर से ही सही, लेकिन स्थायी सफलता मिलेगी।

राशियों के अनुसार प्रभाव

-मेष, सिंह और कन्या राशि वालों को धन के मामले में संयम रखना होगा। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन संपत्ति से लाभ संभव है।

-वृषभ और तुला राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। कर्ज से राहत और संपत्ति लाभ के योग हैं।

-मिथुन और धनु राशि के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।

-कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए यह साल पहले से बेहतर रहेगा, खासकर करियर और आय के मामलों में।

-कुंभ और मीन राशि वालों को निवेश और स्वास्थ्य दोनों में सावधानी बरतनी होगी।

धन और करियर को बेहतर बनाने के उपाय

विशेषज्ञों के अनुसार 2026 में नियमित पूजा-पाठ, दान और संयमित जीवनशैली अपनाने से नकारात्मक प्रभाव कम किए जा सकते हैं। शनिवार को जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करना और सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा।

Published on:

15 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / साल 2026 में किन राशियों को मिलेगी पैसों और करियर में सफलता? ये लोग बरतें सावधानी

धर्म/ज्योतिष

