Surya Grahan : 100 साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण: क्या मेष राशि में शनि लाएगा ‘कयामत’? इस तारीख को रहें सावधान!

Longest Solar Eclipse of the Century : 2 अगस्त, 2027 को आसमान में कुछ बड़ा होने जा रहा है — एक ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो पूरे सौ साल में सबसे लंबा होगा। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों में लोग इसे देख पाएंगे, लेकिन इस बार बात सिर्फ खगोलीय तमाशे की नहीं है। ज्योतिषियों की नजर में यह घटना काफी ज्यादा है। वजह? ग्रहण के वक्त शनि, वो भी वक्री होकर, मेष राशि से गुजर रहा होगा। शनि का मेष में वक्री होना इतिहास में हमेशा से हलचल और सिस्टम के हिलने-डुलने की घंटी बजाता रहा है। इस बार भी ज्योतिष का कहना है कि यह ग्रहण दुनिया भर में गड़बड़ी, टकराव और पुराने कर्मों के हिसाब-किताब की बड़ी लहर ला सकता है। (Surya Grahan 2027)