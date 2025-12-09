Gemstone : क्या आपके जीवन में है धन और प्यार की कमी? शनि देव के इस रत्न से पाएं समृद्धि और प्रेम

Gemstone : ब्लू टोपाज को लोग अक्सर ब्लू सफायर का ज्योतिषीय विकल्प मानते हैं। ये नीले रंग का ट्रांसपेरेंट सेमी-प्रेशियस स्टोन है, जो टोपाज के मिनरल फैमिली से आता है। नवंबर में जन्मे लोगों का बर्थस्टोन भी यही है। इसके शेड्स हल्के आसमानी नीले से लेकर गहरे नीले तक जाते हैं। इसका नीला क्रिस्टल बिल्कुल शानदार दिखता है, और इस वजह से ये वैदिक ज्योतिष में भी काफी पॉपुलर है। इसमें कई तरह के ज्योतिषीय फायदे और हीलिंग पावर छिपी है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने बताया कि ब्लू टोपाज को वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग पहन सकते हैं। क्योंकि मकर और कुंभ राशि पर खुद शनि देव का आधिपत्य है और वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। जो शनि देव के मित्र हैं। वहीं अगर कुंडली में शनि ग्रह (Blue Topaz for Shani) सकारात्मक मतलब उच्च के विराजमान हैं तो भी ब्लू टोपाज पहना जा सकता है। वहीं ब्लू टोपाज के साथ माणिक्य, मोती और मूंगा पहनने से बचना चाहिए।