9 दिसंबर 2025

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Gemstone : क्या आपके जीवन में है धन और प्यार की कमी? शनि देव के इस रत्न से पाएं समृद्धि और प्रेम

Blue Topaz Gemstone : Blue Topaz रत्न के हीलिंग और ज्योतिषीय लाभ जानें! यह नीलम का विकल्प क्यों है? किन 4 राशियों (वृष, तुला, मकर, कुंभ) को पहनना चाहिए और किस स्टोन के साथ इसे न पहनें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Dec 09, 2025

Blue Topaz Gemstone

Blue Topaz Gemstone : ब्लू टोपाज: क्या आपकी राशि के लिए है शुभ? जानिए पहनने के नियम और अद्भुत ज्योतिषीय लाभ। (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Gemstone : ब्लू टोपाज को लोग अक्सर ब्लू सफायर का ज्योतिषीय विकल्प मानते हैं। ये नीले रंग का ट्रांसपेरेंट सेमी-प्रेशियस स्टोन है, जो टोपाज के मिनरल फैमिली से आता है। नवंबर में जन्मे लोगों का बर्थस्टोन भी यही है। इसके शेड्स हल्के आसमानी नीले से लेकर गहरे नीले तक जाते हैं। इसका नीला क्रिस्टल बिल्कुल शानदार दिखता है, और इस वजह से ये वैदिक ज्योतिष में भी काफी पॉपुलर है। इसमें कई तरह के ज्योतिषीय फायदे और हीलिंग पावर छिपी है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने बताया कि ब्लू टोपाज को वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग पहन सकते हैं। क्योंकि मकर और कुंभ राशि पर खुद शनि देव का आधिपत्य है और वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। जो शनि देव के मित्र हैं। वहीं अगर कुंडली में शनि ग्रह (Blue Topaz for Shani) सकारात्मक मतलब उच्च के विराजमान हैं तो भी ब्लू टोपाज पहना जा सकता है। वहीं ब्लू टोपाज के साथ माणिक्य, मोती और मूंगा पहनने से बचना चाहिए।

ब्लू टोपाज के बारे में | Blue Topaz Gemstone

ब्लू टोपाज अपनी चमक, रंग और ज्योतिषीय गुणों की वजह से सबसे पसंदीदा सेमी-प्रेशियस स्टोन्स में गिना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इसे अक्सर ब्लू सफायर के सस्ते और असरदार विकल्प के तौर पर पहना जाता है। ज्वेलरी में भी इसकी डिमांड कम नहीं है। ये तीन खास रंगों में आता है – हल्का स्काई ब्लू टोपाज, थोड़ा गाढ़ा स्विस ब्लू टोपाज और सबसे गहरा लंदन ब्लू टोपाज। इन तीनों की चमक देखकर आसमान, हवा और पानी की खूबसूरती याद आ जाती है। वैसे तो ब्लू टोपाज नेचुरली भी मिलता है, लेकिन दूसरे रंगों के मुकाबले ये काफी रेयर है। ये टेक्सास का स्टेट जेम भी है। धनु राशि का बर्थस्टोन भी ब्लू टोपाज ही है, और माना जाता है कि ये लोगों को साफ सोच, क्रिएटिविटी और गुड लक देता है।

ब्लू टोपाज के गुण

ये स्टोन अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला Al2SiO4(F, OH)2 है। मोह्स स्केल पर इसकी हार्डनेस 8 है, मतलब ये काफी मजबूत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.619 से 1.638 के बीच रहता है, और डेंसिटी 3.5 से 3.6 के बीच। ज्योतिष में इसे नीलम का सबसे अच्छा विकल्प कहते हैं।

ब्लू टोपाज का मतलब

ब्लू टोपाज नवंबर में जन्मे लोगों का बर्थस्टोन भी है, और चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर भी इसे गिफ्ट किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के मुताबिक, ये नीला रत्न शनि ग्रह से जुड़ा है। कहते हैं, शनि की ढैय्या, साढ़े साती या कंटक दशा के वक्त ब्लू टोपाज सबसे ज्यादा असर दिखाता है।

ब्लू टोपाज के फायदे

एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार ब्लू टोपाज में ढेर सारे हीलिंग और ज्योतिषीय फायदे छिपे हैं। ये इमोशनल बैलेंस लाता है, और माना जाता है कि ये पैसा, खुशहाली, शांति और अच्छी सेहत भी देता है। ब्लू टोपाज ताकत, नॉलेज और हिम्मत का सिंबल है। कई अल्टरनेटिव थेरेपी में इसे शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज में भी असरदार मानते हैं। रत्न विशेषज्ञों की मानें तो ये स्टोन खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो नई फील्ड्स में हाथ आज़मा रहे हैं – जैसे राइटर, सिंगर या क्रिएटिव काम करने वाले। इसका नीला रंग पहनने वाले के दिमाग और लाइफ में कूलिंग और सुकून देता है। चलिए, इसके कुछ बड़े फायदे जानते हैं:

हेल्थ बेनिफिट्स: ब्लू टोपाज एंग्जायटी को काफी जल्दी कम करता है। नींद न आने की दिक्कत हो या हार्ट, किडनी और इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, इसमें भी ये काम आता है। एंग्जायटी, जल्दी बूढ़ा होना या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स – इन सबमें भी मदद करता है।

फाइनेंशियल फायदे: नेचुरल ब्लू टोपाज पहनने से लाइफ में तरक्की, पैसा और सफलता आती है। बिजनेस में अगर दिक्कतें चल रही हैं तो इसे पहनने से ग्रोथ और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं।

जजमेंट स्किल्स: ब्लू टोपाज से पहनने वाले की समझ और डिसीजन लेने की ताकत बढ़ती है। जज, रिसर्चर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले लोगों के लिए ये स्टोन काफी फायदेमंद रहता है।

प्यार और वफादारी: ये रत्न रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझ लाता है। पार्टनर के बीच पॉजिटिविटी लाने और रिश्ते मजबूत करने के लिए भी इसे पहना जाता है।

Published on:

09 Dec 2025 12:40 pm

धर्म/ज्योतिष

